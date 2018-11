Hagebaumarkt: Lieferwagen bleibt stecken

Nichts ging mehr vorwärts, als der Fahrer eines Lieferwagens an der Tiefgaragenzufahrt des Hagebaumarktes in Unterföhring hängenblieb.

Unterföhring - Ein paar Zentimeter hoch für die Querstange war ein Lieferwagen, der sich am Dienstag auf den Weg in die Tiefgarage des Unterföhringer Hagebaumarktes befand. Prompt blieb der 3,5-Tonner gegen 11.15 Uhr stecken. Der zu Hilfe gerufenen Feuerwehr Unterföhring gelang es durch Ablassen der Reifenluft zunächst nicht, das Fahrzeug zu befreien. Erst als die Rückfahrkamera am Dach des Lkw mittels Trennschleifer entfernt war, konnte der Havarist nach über einer Stunde rückwärts aus der Garage rangiert werden. Die Feuerwehr war mit 17 Mann vor Ort.