Herbsttheater der Laienspielgruppe Unterföhring: Odlbaching ist es wert

Von: Andreas Sachse

Teilen

Die Polizei in Odlbaching hat nicht den besten Ruf: (v.l.) Elfriede Moser ( Gabi Remmersperger), Polizeimeisterin Schneider (Julia Habereder) Oberkommissar Posch ( Walter Habereder) Polizeiobermeister Fendt ( Markus Frey). © Michalek

Vier Vorstellungen hat die Laienspielgruppe Unterföhring für ihre neuste Komödie angesetzt. Die Zuschauer kommen voll auf ihre Kosten.

Unterföhring – Widrige Umstände haben Oberkommissar Posch, der sich selbst für den Größten hält, in die Pampa verschlagen. Geflissentlich nach Erlösung suchend, droht der neue Dienststellenleiter von Odlbaching, sich in das Schlamassel seines Lebens zu reiten. Wie es dazu kommt, und ob es Posch gelingt, die Kurve zu kratzen, zeigt dieser Tage die Laienspielgruppe Unterföhring auf.

Mit dem Herbsttheater streift die Laienspielgruppe die Fesseln der Pandemie endgültig ab. Mit „Deifi Sparifankerl“ hatte man bereits im letzten November ein erstes Licht kulturellen Erwachens gezündet. An der x-ten Corona-Welle mussten die Flammen zwangsläufig erlöschen. Aufgeben aber ist für die Truppe um Markus Frey keine Option. Die vier im Bürgerhaus angesetzten Vorstellungen nutzte der Vorsitzende der Laienspielgruppe, um die Unterföhringer zu einem kreativen Umgang mit allerlei Widrigkeiten zu ermuntern: „Talent, das keiner kennt? Zerknittert vom täglichen Trott?“, warb Frey in der Broschüre zum neuen Stück um Schauspiel-Nachwuchs.

Hier ist der Pflaumenklau das größte Problem

Die ungewöhnliche Initiative des Vorsitzenden macht Bock auf Theater, auf „Dümmer als die Polizei erlaubt.“ So heißt der neueste Angriff der Laienspielgruppe auf jegliche, dem Virus geschuldete Lethargie.

Oberkommissar Posch also! Was macht so ein Super-Bulle am Arsch der Welt, wo Pflaumen aus dem Garten des Nachbarn zu klauen die Kriminalitätsstatistik in Schieflage geraten lässt? Dass er nicht ohne Grund nach Odlbaching verbannt worden ist, nachdem er einer jungen Polizistin an die Wäsche ging, lässt er bei seinen täglichen Hilferufen ans Präsidium nur zu gern unter den Tisch fallen. Schlimmer als dieses öde Kaff hätte es für Posch aber kaum kommen können. Mit Trotteln wie Polizeiobermeister Fendt und Polizeimeisterin Schneider an seiner Seite, die Hirnschmalz nicht grad mit Löffel gefressen haben. Mit Putzfrau Ayshe und Tippse Gabi als die hellsten Lichter am Horizont. Der nervigen Kleingartenvorsitzenden Moser, deren Lebensinhalt es ist, so ziemlich jeden im Dorf als Schwerstkriminellen zu verunglimpfen. Und den Schweinebauern Oskar, den Posch als Konkurrenten im Buhlen um seine Sekretärin, die Gabi, abgrundtief hasst.

Wenn der Vorgesetzte sich ankündigt

Dass Polizeipräsident Hrdlicska sich angekündigt hat, um Posch und die Odlbachinger Dienststelle zu überprüfen, jagt dem Oberkommissar nur im ersten Augenblick einen Schrecken ein. Mit dem nächsten Gedanken verfällt er einem finstren Plan: Sich selbst als gewieften Ermittler darstellen, Odlbaching und die hiesige Bank vor Ungemach bewahren und den Schweine-züchtenden Buhlen als durchtriebenen Ganoven in den Knast schicken – wie klingt das?

Die Geschichte bis zum Schluss erzählt die Laienspielgruppe am Freitag, 18. November, und Samstag, 19. November, jeweils um 20 Uhr im Bürgerhaus. Dabei kommt es nicht allein auf das Ende an. Der Weg ist das Ziel. Selten hat ein Publikum im Theater so viel Spaß gehabt, wie bei den ersten beiden Aufführungen. Zwei bekiffte Polizisten, die herauszufinden suchen, ob sie an einem Joint oder einer Marlboro ziehen, ist allein einen Besuch Wert. Es lohnt sogar, ein bisschen früher zu kommen. Günter Peischl und Erich Gillhuber spielen im Duett mit Akkordeon und Gitarre auf.