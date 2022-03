„Isar-Rave“ unter Autobahnbrücke: Polizei löst illegale Veranstaltung auf

Von: Martin Becker

Eine „Rave-Party“, wie hier an der Brudermühlbrücke in München, ist von der Polizei in Unterföhring jetzt aufgelöst worden. © Achim Frank Schmidt

Ein illegaler „Isar Rave“ mit über 300 Teilnehmern, Vandalismus an Notausgängen vom S-Bahnhof und ein aufgeflexter Zigarettenautomat: Allerlei zu tun hatte die Polizei im Bereich von Unterföhring und Ismaning.

Unterföhring - In der Nacht zum Sonntag löste die Polizei eine illegale Rave-Party unter der Autobahnbrücke der A 99 zwischen Unterföhring und Ismaning auf. Mehreren Streifenwagenbesatzungen war am späten Samstagabend aufgefallen, dass untypisch viele Menschen, teils in größeren Gruppen, auf den Zubringerstraßen zur Autobahnbrücke unterwegs waren. Auf Nachfrage der Beamten bei Passanten hieß es: „Ja mei, wir gehen halt zum Isar-Rave unter der Brücke.“

21-Jähriger aus Gräfelfing baut professionelle Anlage auf

Kurz vor Mitternacht traf die Polizei am Ort der illegalen und über Social-Media-Kanäle beworbenen Veranstaltung ein. Ein 21-Jähriger aus Gräfelfing gab sich als Organisator zu erkennen – er hatte eine professionelle Musik- und Lichtanlage mitsamt Generatoren zur Stromversorgung unter zwei Pavillons aufgebaut. Weil die unerlaubte Rave-Party im Landschaftsschutzgebiet stattfand, erhielt der Veranstalter eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz.

Mit der Ankunft der Polizei war der „Isar Rave“, der gerade erst begonnen hatte, quasi an Anfang schon wieder vorbei: Nach Auskunft der Polizeiinspektion Ismaning sei die Anlagentechnik „bereitwillig abgebaut worden“, die rund 300 Partygäste hätten sich „friedlich getrollt“. Grundsätzlich, so die Polizei, komme es das ganze Jahr über immer wieder zu derlei Rave-Partys. Ob und wie zeitig sie bemerkt werden, sei „ein Katz-und-Maus-Spiel“.

Lichtkuppeln von Notausgängen am S-Bahnhof zerstört

Zwei ganz andere Fälle beschäftigen zudem die Polizei, beide Male geht es um Sachbeschädigung. In Unterföhring hat die Gemeinde am Donnerstagnachmittag Vandalismus am örtlichen S-Bahnhof angezeigt. Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter mit Steinen die Plexiglas-Lichtkuppeln der Notausgänge demoliert. Eine der Pyramiden, die sich auf Tunnelweg befinden, der oberhalb der unterirdisch gelegenen Bahngleise verläuft, ist komplett eingeschlagen worden, vier weitere wurden mit Steinen massiv zerkratzt. Der Sachschaden beträgt etwa 4500 Euro.

Unbekannter flext Zigarettenautomat auf - Polizei sucht Zeugen

Eine unangenehme Entdeckung gab es auch in Ismaning, an einem Zigarettenautomaten in der Osterfeldstraße gegenüber der Hausnummer 84. Das Klappscharnier des Automaten wurde mit einer elektronischen Flexmaschine aufgeflext, der oder die Täter entwendeten sämtliche Zigarettenschachteln sowie die Geldkassette. Als Tatzeit gibt die Polizei Donnerstagabend zwischen 22 und 22.30 Uhr an. Die „Tobaccoland Automatengesellschaft“ als Eigentümer beziffert den Sachschaden mit etwa 1500 Euro, der Beuteschaden liege bei etwa 2000 Euro. Wegen beider Sachbeschädigungs-Straftaten bittet die Polizeiinspektion Ismaning etwaige Zeugen um Hinweise unter Tel. 089 / 9 62 43 10.