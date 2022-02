Kein neues Erdgaswerk durch die Hintertür

Von: Charlotte Borst

„Ich hoffe, dass ich die Abschaltung dieser Dreckschleuder noch erlebe“, sagt Wolfgang Stubenrauch. © Gerald Förtsch

Unterföhring – Umweltschützer haben am Freitag vor dem Heizkraftwerk Nord (HKW) demonstriert. Sie fordern den Ausstieg aus fossiler Energie und warnen: Die Stadtwerke München könnten schon im April den Kohleblock auf Erdgas umrüsten.

„Wir wollen kein neues Erdgaskraftwerk durch die Hintertür“, steht auf dem gelben Transparent, um das sich eine kleine Schar gruppiert. Die Aktivisten schlagen vor den rauchenden Schloten des Kohleblocks Alarm. Sie warnen davor, dass die Stadtwerke München (SWM) die Kohleverbrennung, schon im Herbst durch Gasverbrennung ersetzen.

Dabei hat die Gemeinde Unterföhring eine neue Anlage auf Basis fossiler Brennstoffe abgelehnt. Statt ein neues Gaskraftwerk zu bauen, prüfen die SWM daher nun, ob sie ihren Kohleofen auf Gas umrüsten – ohne ein zusätzliches Gaskraftwerk zu errichten. Für den Umbau des Kraftwerks wäre auch kein langwieriges Genehmigungsverfahren nötig.

Raus aus der Steinkohle, rein ins Erdgas? Demonstranten fordern vor dem HKW Nord den Ausstieg aus der fossilen Energie. © Gerald Förtsch

Wolfgang Stubenrauch fordert die Abschaltung der „Dreckschleuder“

Die Unterföhringer erinnern sich: Im Sommer und Herbst 2020 gab es zwei Ascheauswürfe. Graue Flocken regneten aus den Schloten des Kohleblocks. Dieser Probebetrieb mit Gas führte dazu, dass die SWM eine Umrüstung für möglich halten und nun prüfen. „Wir erwarten, dass die Stadtwerke den Kohleblock schon im April, wenn es wärmer wird, umbauen“, sagt Aktivist Helmut Paschlau von der Münchner Umwelt-Akademie. Auch Vertreter von Fridays For Future, Fossil Free und Raus aus der Steinkohle demonstrieren. Sie haben sich zum „Netzwerk Saubere Energie München“ zusammengeschlossen. Die Aktivisten sind empört und fordern Transparenz: „Die Risiken werden von den Stadtwerken einfach verschwiegen“, sagt der Unterföhringer Wolfgang Stubenrauch, „das ist die größte Unverschämtheit.“ Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer habe den Stadtwerken Fragen zur Betriebssicherheit der Gasverbrennung gestellt, aber bisher keine Antworten erhalten. „Wir werden so lange kämpfen, bis die Öfen aus sind“, rief Stubenrauch (77): „Ich wohne seit 30 Jahren in Unterföhring und hoffe, dass ich die Abschaltung dieser Dreckschleuder noch erlebe.“

Fenya Kist (27): „Wie kann man über die Auswirkungen der Klimakrise hinwegschauen?“

Der erfolgreiche Bürgerentscheid „Raus aus der Steinkohle“ war im Jahr 2017 ein klares Zeichen der Münchner. Dass die SWM jetzt auf Gas umsteigen, kann Fenya Kirst (27) nicht nachvollziehen: „Wie kann man über die Auswirkungen der Klimakrise hinwegschauen und immer noch auf fossile Energie setzen“, fragt die Sprecherin des Netzwerks „Saubere Energie München“. Man müsse bei den SWM mit „extremem Nachdruck hinter her sein“.

Marita Maschke: Umstellung auf Erdgas wäre eine „katastrophale Wende“

Die symbolische Hintertür für das Erdgas haben die Demonstranten auf dem Gehweg aufgestellt. Sie warnen davor, dass die SMW ihren Heizkessel – weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit – schon ab der nächsten Heizperiode im Herbst 2022 mit Gas betreiben. „Das wäre noch schädlicher als der Status Quo und eine katastrophale Wende“, sagt Marita Maschke: „Mit der dauerhaften Umstellung auf Erdgas ab Oktober 2022 würden in den nächsten 30 Jahren 22 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen“, sagt die Vertreterin von „Raus aus der Steinkohle“, „das wäre dreimal so viel CO2 wie der Restausstoß des Kohleblocks, der in absehbarer Zeit stillgelegt werden muss.“ Denn der Kohleblock soll spätestens 2028 nach Ende der Systemrelevanz vom Netz gehen.

Wenn ein Gaswerk installiert ist, fürchtet Paschlau, dürfte es unbefristet laufen: mit einer für Kraftwerke üblichen Betriebsdauer von mindestens 30 Jahren, „und zwar in Volllast. Obwohl der Kohle-Block 1990 gar nicht als Gas-Kraftwerk gebaut wurde.“