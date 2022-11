Knapp 900 Eigentumswohnungen: Autofreies Wohnviertel in Unterföhring

Von: Charlotte Borst

Teilen

Stellen das „Neue Mitterfeld“ vor: Claus Baumgartl, Rainer Bargenda und Architekt Tobias de la Ossa (v.l.). © icb

Wo Container haushoch aufgetürmt werden und Brummis aus aller Herren Länder ein- und ausfahren, soll in einigen Jahren ein modernes Wohnviertel entstehen.

Unterföhring – Auf dem ehemaligen Kiesa-Gelände plant die HVI Unterföhring zwischen Isarauen und Heizkraftwerk ein nachhaltiges Quartier. Nach intensiver Abstimmung mit dem Gemeinderat haben die neuen Eigentümer ihr Vorhaben vorgestellt. Im hintersten Eck, ganz im Osten des Container-Depots, luden sie in einer einfachen Lagerhalle zur Pressekonferenz ein.



HVI Unterföhring, das ist eine Kooperation der Projektentwickler HI Wohnbau GmbH, Investa Holding GmbH und Dr. Vogg Immobilien GmbH & Co. KG. Läuft alles nach Plan, kann 2024 mit der Umwandlung des 150 000 Quadratmeter großen Areals begonnen werden.



Grüne Achse quer durch das Viertel

Ein hochwertiges Wohnviertel unter dem Namen „Neues Mitterfeld“ soll zwischen Münchner Straße, Neubruchstraße, S-Bahngleisen und Mitterfeldallee errichtet werden. Rund 2000 Menschen werden hier wohnen. Die HVI Unterföhring errichtet 100 000 Quadratmeter Geschossfläche, das entspricht nach überschlägigen Einschätzungen etwa 1000 Wohnungen, die das Projektteam als Eigentumswohnungen verkaufen will.



Sobon-Regel umgesetzt

Die Bauträger wollen das Areal in sieben Baufeldern Zug um Zug realisieren. Über die Sobon-Regel (sozialgerechte Bodennutzung) fließen der Gemeinde aus dem Privateigentum zwei Baufelder zu, auf denen insgesamt 13 000 Quadratmeter Geschossfläche entstehen könnten: 1000 Quadratmeter für eine integrative Kindertagesstätte, die etwa in der Mitte des Geländes, südlich der grünen Achse entstehen soll, sowie 12 000 Quadratmeter für Wohnen. Das entspricht rund 120 Wohnungen, die die Gemeinde Unterföhring mietpreisgebremst vermieten wird. Im Vergleich dazu wäre die Sobon-Quote einen Kilometer weiter südlich, in der Landeshauptstadt München weit höher gewesen.



Baudichte für ein lebendiges Wohnviertel

Das Gros der Gemeindewohnungen wird ganz im Osten, am Fuß- und Radweg entlang der S-Bahn als sechsgeschossiges Wohnhaus errichtet. Dieser Riegel ist einer von zwei Hochpunkten im neuen Wohnviertel, das durch eine variierende Höhenentwicklung von drei bis sechs Geschossen gegliedert wird. Aufenthaltsqualität verspricht vor allem eine grüne Achse, die sich blitzartig durch das Viertel zieht.



Es handele sich um „ein Riesenareal in hervorragender Lage“, sagte Claus Baumgartl von der Investa Holding. Luxusbauanlagen sind von den neuen Eigentümern eher nicht zu erwarten: Man wolle hochwertigen Wohnungsbau entwickeln, „aber nichts Überzogenes“. Die Verhandlungen mit der Gemeinde um Bauhöhe und Dichte seien „sehr konstruktiv“ gewesen. Im Vergleich zu ersten Planungen hätten die Investoren die Gebäude im Schnitt um ein Geschoss reduziert. Verglichen mit den benachbarten Wohnvierteln, entsteht dennoch eine höhere Dichte, die mit Blick auf ein lebendiges Quartier wohl auch gewünscht ist. Für Wohnqualität sorgen Gärten, Dachhöfe und unterirdische Parkplätze. Wichtig ist dem Projektteam, dass unter der grünen Achse keine Tiefgarage gebaut wird, damit dort Bäume tief wurzeln können.



Im Juni dieses Jahres hat der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren gefasst. In seiner jüngsten Sitzung hat er einstimmig beschlossen, dass das Projekt auf Basis des aktualisierten Siegerentwurfs des Büros de la Ossa weiter fortgeführt wird.



Vollsortimenter, Arztpraxen und Einzelhandel an der Münchner Straße geplant

Rainer Bargenda von der HI Wohnbau betont, es sei eine „sehr schöne Aufgabe, eine Brache in ein nachhaltiges Wohnviertel zu verwandeln“. „Das Manko des Geländes ist, dass es von allen Nahversorgern weit entfernt ist“, stellte er fest. Denn auch die Discounter auf dem ehemaligen Kiesa-Gelände, die derzeit an der Mitterfeldallee sehr frequentiert sind, werden früher oder später weichen müssen. Daher will die HVI Unterföhring ganz im Westen an der Münchner Straße eine eigene Versorgung unterbringen, „das ist der Garant dafür, dass das Viertel gut funktioniert“, betont Badura.



Hier soll ein sechsgeschossiges Gebäude als zweiter Hochpunkt entstehen, in dem ein Vollsortimenter, Arztpraxen, ein Getränkemarkt, Einzelhandel, eine weitere Kita und „ein hoffentlich belebter Quartiersplatz“, vorgesehen sind, wie Architekt Tobias de la Ossa erläuterte.



Auch eine Bürgerbeteiligung ist im Frühjahr 2023 vorgesehen: Bürger und Nachbarn sind aber schon jetzt eingeladen, Anregungen und Fragen zum „Neuen Mitterfeld“ per Mail an info@neues-mitterfeld.de an das Projektteam zu richten.



HVI Unterföhring © HVI Unterföhring