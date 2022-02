Kurt Losert erhält die Goldene Ehrennadel des Landkreises

Krönung für den Musik-Allrounder

Von: Charlotte Borst

„Ohne euer Engagement und Vorbild würde es viele Vereine nicht mehr geben.“ Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (2.v.r.) dankt Funktionären und Kommunalpolitikern, (v.l.) Andrea Bieling, Stefan Ganser, Franz Schwarz, Josef Ebert, Rainer Wiedemann, Artur Lutz, Hans Walzl, Kurt Losert, Bernd Blaim, Klara Neu und Martina Schweikl. © Dieter Michalek

Ehrungen waren in den Corona-Monaten nicht möglich. Jetzt holte sie die Gemeinde nach zwei Jahren nach. Rainer Wiedemann wurde mit Bundesverdienstorden bedacht, und es gab 13 weitere Geehrte.

Unterföhring – Aus der „bunten Vereinslandschaft“, die Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer beschrieb, folgten elf von 14 langgedienten Personen der Einladung ins Bürgerhaus. Bekannte Gesichter, die von ihren Vereinen vorgeschlagen wurden, bedachte die Gemeinde mit Trophäen und Blumensträußen. Das Aha-Erlebnis des Abends: Die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland ging an Rainer Wiedemann.

Er hätte es sich nicht träumen lassen, einmal den Verdienstorden der Bundesrepublik übergeben zu dürfen, sagte Kemmelmeyer. Zum Glück sei Wiedemann im September 2019 auf Studienreise gewesen, als Landrat Christoph Göbel die Ehrung ursprünglich übergeben wollte. Wiedemann habe die musikalische Tradition in Unterföhring neu belebt. Seit 53 Jahren ist er Chorleiter des Männergesangsvereins. Als Student übernahm er die Aufgabe, „mit ihm ist eine große Professionalität eingezogen“, sagte Kemmelmeyer. „Deine Männer haben Spaß und tragen nachhaltig zum Kulturleben bei.“ Auf Wiedemanns Initiative geht auch die Gründung der Blaskapelle zurück, in der er als Hornist aktiv ist. Aber auch sonst beherrscht er so gut wie jedes Instrument. 1999 erhielt er die Bürgermedaille und 2018 den Sonderkulturpreis.

Männergesangverein und Blaskapelle haben Raumprobleme

Der Bundesverdienstorden sei für ihn „die Krönung meiner außerberuflichen Lebensleistung“, sagte Wiedemann gerührt. Er hofft, „dass Corona-Beschränkungen und Raumprobleme sobald wie möglich wegfallen.“ Während der Grundschulsanierung probt der Chor wie auch die Blaskapelle im alten Hortgebäude, das nun abgerissen werden soll, und steht auf der Straße, wenn sich nicht noch eine Alternative eröffnet. Martina Schweikl ist seit 2011 Leiterin des Eine-Welt-Ressorts in der Pfarrgemeinde und bereitet Gottesdienste mit vor. Andrea Bieling kümmert sich seit 2008 um das resort Junge Familien in der Kolpingsfamilie und organisiert unter anderem das beliebte Nikolausgehen.

Mammutaufgabe im Museum erledigt

Bernd Blaim und Hans Walzl haben für den Museums- und Heimatverein „Feringer Sach“ die Mammutaufgabe übernommen, die Exponate digital zu archivieren. Hans Walzl hilft beim Auf- und Abbau von Ausstellungen, empfängt Besucher und öffnet das Depot.

Auch der größte örtliche Verein, der TSV Unterföhring, braucht Engagierte. Klara Neu leitet seit zehn Jahren die Abteilung Breitensport, die 900 Mitglieder in den Sparten Kindersport, Fitness und Kraftsport hat. Seinen Dank und Respekt sprach der Bürgermeister auch Ingrid Ebner aus. Sie leitet die Abteilung Volleyball, zu der die Mannschaft „Servus und Salam“ gehört, und ist Integrationsbeauftragte des TSV. Eine Stütze im Kleingartenverein ist Arthur Lutz, der elf Jahre den Gartenbauverein geleitet hat.

Stefan Ganser: „Der Titel Ehrenvorsitzender ist doch eine Belohnung.“

Vereinesprecher Stefan Ganser hat schon viele Ehrungen erhalten. Diesmal schlug ihn der Feuerwehrverein vor. 30 Jahre war er dessen Vorsitzender. Auf der jüngsten Versammlung ernannten ihn die Kameraden zum Ehrenvorsitzenden. „Ich halte es da nicht wie Frau Merkel, die der Meinung ist, der Titel Ehrenvorsitzende sei veraltet“, sagte Ganser: „Der Titel ist doch eine Belohnung für die geleistete Arbeit. Es freut mich narrisch, dass die Feuerwehr ihn mir verliehen hat.“

So sieht es auch Franz Schwarz, er freue sich über den Titel „Altbürgermeister“, sagte er. Innenminister Joachim Herrmann stellte ihm jetzt auch eine Urkunde für 18 Jahre Mitgliedschaft im Kreistag aus. Von 2002 bis 2020 war er Mitglied der SPD-Fraktion. Josef Ebert erhielt eine Urkunde für 18-jährige Tätigkeit im Gemeinderat. Er war von 2002 bis 2020 Mitglied der CSU-Fraktion und zeitweise ihr Vorsitzender.



„Seine Begeisterung für Geschichte und Geschichten“ habe Heinrich Michael Frey, genannt „Caesar“ weitergegeben, würdigte Kemmelmeyer. Frey, der aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend war, gründete den Museums- und Heimatverein. „Die Menschen gingen mit ihren Dingen auf ihn zu und fanden in ihm einen begeisterten Abnehmer“, sagte Kemmelmeyer. Das Heimatmuseum richtete er im Ganser-Stadl ein. 2000 wurde es im ehemaligen Kino eröffnet. Im Dezember beschloss der Gemeinderat, Frey zum „Ortschronisten ehrenhalber“ zu ernennen.



Kurt Losert erhält die Goldene Ehrennadel des Landkreises

Der über 90-jährige Kurt Losert erhielt die Goldene Ehrennadel des Landkreises. Seit 1982 ist er Vorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft. In seiner Erinnerung sind Krieg und Vertreibung noch sehr lebendig. Er sei ein „Mahner zum Frieden“, sagte Kemmelmeyer. An die gute Aufnahme der Vertriebenen in Unterföhring erinnert der von ihm initiierte Gedenkstein an der Pfarrvilla. Zudem ist Losert, der von zwei Enkeln begleitet wurde, langjähriger Vorsitzender und nun Ehrenvorstand des Soldaten- und Kriegervereins. Er sammelte bei den Unterföhringern die Namen der Gefallenen und Vermissten – eine einmalige Dokumentation.

