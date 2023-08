Nach Dauerregen: Wassermassen werden für Erneuerung der Isar genutzt

Von: Martin Becker

Baumstämme wie dieser treiben derzeit auf der vom Hochwasser zu einem reißenden Fluss gemachten Isar wie hier in Unterföhring. © Martin Becker

Das Wasserwirtschaftsamt macht sich die Wassermassen in der Isar zu Nutze: Die Urgewalten des aktuellen Hochwassers sollen gezielt Kiesbänke verschieben.

Landkreis – Die milchige Masse, ein helles Grün und Braun aus normalerweise klarem Wasser, zeigt ihre unglaubliche Kraft: Mit einer Fließgeschwindigkeit von rund fünf Metern pro Sekunde bahnt sich die Isar momentan, nach tagelangem Dauerregen aufgrund einer V b-Wetterlage, ihren Weg. Im nördlichen Landkreis München beobachten allerlei Radfahrer und Spaziergänger in Unterföhring, Ismaning und Garching das imposante Naturschauspiel. Und eins fällt auf: Während die Isar ihrem Ruf als „Die Reißende“ gerecht wird, herrscht wenige Meter weiter im randvollen Isarkanal quasi Stillstand. Warum ist das so? Auf Nachfrage des Münchner Merkur hat das Wasserwirtschaftsamt die Hintergründe erklärt.

Mächtige Baumstämme treiben die Isar hinunter, im Isarkanal indes staut sich das Treibgut. Der Grund dafür: Am Oberföhringer Wehr, wo Fluss und Kanal geteilt werden, haben Wasserwirtschaftsamt und Uniper die Schleusenklappen aktuell so eingestellt, dass alle Wasserkraft in die Isar rauscht. „Wir nutzen die derzeitige Hochwassersituation, um eine sogenannte Stauraumspülung durchzuführen“, erklärt Florian Klein, Stellvertretender Leiter des Wasserwirtschaftsamts. Im Bereich des Oberföhringer Wehrs habe sich teils zuviel Kies angesammelt, der anderswo – weiter nördlich – fehle. „Jetzt nutzen wir die Schleppkraft des Wassers, um den Kies zu verschieben. Für die Ökologie der Isar ist dieses Hochwasser eine unglaublich wertvolle Maßnahme, weil sie sich selbst formt.“

Die legendäre Ladestation für Geist und Seele nahe des Poschinger Weihers ist aktuell auch überflutet. © Martin Becker

An die Hochwasserereignisse von 1999, 2005 und 2013 reiche die jetzige Flutwelle nicht heran, aber die Meldestufe zwei wurde immerhin überschritten. Isar-Touristen bemerken dies spätestens in Ismaning, wo gut einen Kilometer nördlich des Isarstegs der Radweg unweit einer beliebten Badestelle wegen Überflutung offiziell gesperrt ist. Mit der einsetzenden Wetterbesserung, so heißt es, sollen die Pegelstände erst an diesem Donnerstag sinken.

Die spannende Frage auf Sicht des Wasserwirtschaftsamts wird sein: Was hat das Hochwasser bewirkt? „Im Idealfall wünschen wir uns, dass sich das Gewässer von selbst formt“, sagt Florian Klein. „Dieses Geschiebe ist ungemein wertvoll.“ Alte Kiesbänke werden weggespült, neue entstehen – der Lauf der Natur Alternativ haben die Behörden immer wieder versucht, mit aufwändigem Baggereinsatz unerwünschte Kies-Anlandungen zu korrigieren. Weil beispielsweise irgendwo eine Art Kanal inmitten der Isar entstand, was nicht im Sinne eines ökologischen Strömungsverhaltens ist.

In Ismaning ist der Geh- und Radwegweg an der Isar nördlich des Isarstegs momentan gesperrt. © Martin Becker

Deshalb sehen sie im Wasserwirtschaftsamt das – mittels Kanalsperrung – gezielt forcierte Isar-Hochwasser im nördlichen Landkreis positiv: „Dadurch bringen wir den Kies weiter – auf lange Sicht ist das ein guter Effekt.“ Weil die Isar dadurch, gerade in Uferbereichen, natürliche Hochwasserschutzzonen ausbilde. Ob es funktioniert hat? „Das können wir erst in der Nachbetrachtung analysieren“, sagt Florian Klein. „Fest steht: Für solche Stauraumspülungen braucht es eine gewisse Wassermenge.“ Die gab es zuletzt – der Dauerregen hatte also, zumindest fürs sich Dahinschlängeln der Isar, etwas Gutes.

Für Spaziergänger und Radfahrer indes bleibt vorerst Vorsicht geboten. In Ismaning ist der Isar-Radweg etwa einen Kilometer nördlich des Isarstegs wegen Überflutung gesperrt. Und dass die Gemeinde Unterföhring nach dem Pfingsthochwasser von 2013 ihren Isar-Radweg verlegte, bewährt sich jetzt: Die neue Trasse ist trocken, die alte überflutet.

