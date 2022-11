Landwirtschaft: Gemeinde Unterföhring legt verbindliche Öko-Standards fest

Von: Andreas Sachse

Frisch geerntete Kartoffeln auf einem Anhänger . © Patrick Pleul / dpa

An der Natur muss sich die Landwirtschaft in Unterföhring künftig ganz stark ausrichten. Die Betrieb müssen spezielle Standards einhalten.

Unterföhring – Kein Glyphosat, kein Gen-manipuliertes Saatgut auf Äckern und Wiesen der Gemeinde. In Unterföhring hat man sich auf eine naturschonende, umweltgerechte und nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen verständigt. Die mit ortsansässigen Landwirten und Verbänden erarbeitete Öko-Standards segnete der Gemeinderat fraktionsübergreifend ab.

Die Maßnahme gilt für Flächen in Gemeindebesitz, gegenwärtigen wie künftigen, die an private Nutzer verpachtet werden sollen. Für Ackerbau und Viehwirtschaft geeigneten Grund sähe die Fraktionen nämlich ungern brach darnieder liegen. Künftige Pächter verpflichtete der Gemeinderat mit dem Beschluss zu einer umweltschonenden Bewirtschaftung der Flächen. Genetisch veränderte Feldfrüchte und Pflanzen – sofern sie in Unterföhring überhaupt ausgebracht wurden – sind damit tabu. Bäume und angrenzendes Buschwerk dürfen nicht beschädigt werden.

Kleine Öko-Inseln wollen gepflegt sein

Der Pächter ist verpflichtet, Biotope dieser Art, kleinere Öko-Inseln, fachgerecht zu pflegen. Ein sorgsamer Umgang ist auch für die Böden vorgegeben. Dazu zählt auch eine verträgliche Fruchtfolge. Die Gefahr von Erosion und Bodenverdichtung soll einge-schränkt werden. Die Vorgaben für den ökologischen Landbau sind mit der lokalen Landwirtschaft abgestimmt. Das vom Gemeinderat beschlossene Maßnahmen-Paket orientiert sich an der Informationsschrift „Ökologischer Landbau in Deutschland“ des Bundesministerium für Ernährung und Land-wirtschaft. Neben dem Verweis auf die Bestimmungen der neuen, verschärften Düngeverordnung 2022, die Verstöße mit bis zu 150 000 Euro ahndet, soll der Beschluss zu konkret Lebensraum-verbessernden Maßnahmen motivieren. Zuckerbrot und Peitsche: In Anlehnung an das Pik-Programm der Produktionsintegrierten Kompensation hofft man, Landwirte als Partner des Naturschutzes zu gewinnen. Eine ressourcenschonende Bewirtschaftung wird finanziell belohnt.