Arzt beantwortet die wichtigsten Fragen zur Corona-Impfung

Die ersten Spritzen mit dem Corona-Impfstoff verabreichte am Sonntag Dr. Dirk Wiepcke im Seniorenzentrum in Unterföhring, wo das Malteser-Team vom Impfzentrum des Landkreises in Haar zum bundesweiten Impfstart agierte. Der Oberarzt vom Klinikum Freising beantwortet die wichtigsten Fragen zur Corona-Impfung.

Der Impfstoff wird bei minus 70 Grad gelagert. Wenn die Injektion vorbereitet ist: Wie lange kann sie verabreicht werden?

Aus einer Impfdose werden, mit Kochsalzlösung verdünnt, fünf Spritzen aufgezogen. In der Verdünnung ist die Impfung nicht lange haltbar, maximal sechs Stunden lang. Wichtig ist, sich bei der Vorbereitung exakt an die Vorgaben des Herstellers zu halten. Wird die Ampulle mit dem klaren bis leicht milchigen Impfstoff der Kühlbox entnommen, muss der Impfstoff zuerst zehn Mal langsam geschwenkt werden. Man darf ihn auf keinen Fall schütteln, denn es handelt sich um ein ganz fragiles Molekül. In Schulungen haben wir das mit Übungsmaterial wochenlang trainiert.

Was ist bei der Injektion zu beachten?

Wir stehen auf einer komplexen Aufgabenstellung, können nicht einfach mit der Nadel in den Arm stechen. Die Impfung muss intramuskulär verabreicht werden, nicht subkutan. Es ist ein bisschen wie beim Dart: Mit Daumen und Zeigefinger Haut nehmen, genau zielen und beherzt reinstechen.

Wie funktioniert der Corona-Impfstoff?

Mittels Messenger-RNA – dieser Botenstoff enthält die Bauanleitung für einen einzigen Baustein des Virus, das sogenannte Spikeprotein. Mit diesem Haken dockt das Coronavirus an Körperzellen an. Der Impfstoff nutzt dieses eine mRNA-Fragment und startet einen Prozess, der in unserem Organismus milliardenfach stattfindet: An der Impfstelle bilden sich Spikeproteine, die unser Immunsystem als Fremdeiweiße erkennt und Abwehrstoffe dagegen produziert. Wenn dann Corona kommt, ist unser Immunsystem bereit und fängt den Gegner. Der Impfstoff selbst ist nicht infektiös, das Spikeprotein für sich allein harmlos. Damit die mRNA in die Muskelzelle gelangt, ist die Hülle des Impfstoffs so wichtig – andernfalls würde der Prozess nie in Gang gesetzt. Meine Freude, dass wir jetzt mit den Impfungen beginnen können, ist groß. Wenn die Prozesse eingespielt sind, schaffen wir mit zwei Impfteams pro Tag ein Altenheim. Pro Impfvorgang veranschlagen wir, inklusive Aufklärung und Erstbeobachtung, etwa 15 Minuten.

Welche Nebenwirkungen können auftreten?

Reaktionen treten meist innerhalb der ersten zwei Tage auf und verschwinden ebenso schnell wieder. In mehr als 60 Prozent der Fälle kommt es zu Abgeschlagenheit, bei 30 bis 60 Prozent der Geimpften treten Kopfschmerzen und Frösteln auf, etwas seltener Gelenkschmerzen.

Impfen frühestens ab 3. Januar

In den drei Impfzentren des Landkreises (Oberhaching, Haar, Unterschleißheim) stehen seit dem Impfstart am Sonntag die Telefone nicht still. Geimpft wird dort – nach vorheriger Terminvereinbarung – aber frühestens ab dem 3. Januar; bis dahin gehen mobile Impfteams in die Altenheime.

Die erste Impfung im Landkreis hat eine 100-Jährige im Seniorenzentrum in Unterföhring erhalten.