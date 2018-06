Miese Betrüger zocken Dame aus Seniorenheim ab

Mit einem miesen Trick haben Betrüger eine über 80-jährige Dame aus dem Unterföhringer Seniorenheim um viel Geld geprellt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unterföhring - Die Täter haben bereits am Samstag, 16. Juni, zugeschlagen. Jetzt ist die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gegangen.

Am Samstag gegen 13 Uhr hatte eine Frau an der Haustür der Seniorenwohnanlage am St.-Valentin-Weg in Unterföhring bei einer über 80-jährigen Rentnerin geklingelt und diese über die Sprechanlage durch mehrmaliges Bitten aus ihrer Wohnung gelockt. Die Rentnerin vergaß laut Polizei, die Wohnungstür ins Schloss zu ziehen und fuhr mit dem Lift ins Erdgeschoss. Im Eingangsbereich wurde sie von der Frau erwartet und in ein Gespräch verwickelt. Die Rentnerin ließ sich jedoch nicht lange darauf ein und ging nach circa fünf Minuten in ihre Wohnung zurück. Sie fand ihre Wohnungstür zwar nur angelehnt vor, dachte sich jedoch nichts dabei.

Zweiter Täter schleicht sich in Wohnung

Erst am Folgetag stellte sie fest, dass ihre Handtasche mit EC-Karte weg war. Die muss ein Komplize der Frau gestohlen haben, der sich unbemerkt Zugang zur Wohnung verschafft hat. Die Sperrung der EC-Karte erfolgte zu spät, da vom Konto der Rentnerin bereits mehrere hundert Euro abgehoben worden waren.

Täterbeschreibung

Die alte Dame beschreibt die Täterin so: circa 1,65 Meeter groß, etwa 30 Jahre alt, schlanke Figur, schulterlange, blonde Haare. Sprach hochdeutsch mit bayerischem Akzent.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Und die Polizei setzt mahnend hinzu: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit. Im Zweifelsfall sollte man sofort den Polizeinotruf 110 anrufen.