Mietvertrag nicht verlängert: Unterföhringer Container-Depot braucht Ersatz-Standort

Von: Charlotte Borst

Hier werden seit 1978 Stahlkisten aus aller Welt verladen, repariert, gereinigt. 50 Prozent der Lagerkapazität für Container im Großraum München befindet sich in Unterföhring. Nun sind hier Wohnungen vorgesehen. © Foto: Lukas Prommer

Nach über 45 Jahren der Pacht muss das Container-Depot München das Grundstück in Unterföhring verlassen. Aber wohin soll es gehen?

Unterföhring – Das Container-Depot München (CDM) sucht eine neue Fläche. Der Pachtvertrag am Wilhelm-Kemmelmeyer-Bogen in Unterföhring läuft nach 46 Jahren aus, er wurde nicht verlängerte. Geschäftsführer Thorsten Meyerfeldt muss dringend einen neuen Standort finden, „die Existenz ist akut gefährdet.“

Das Depot ist ein wichtiger Umschlagplatz für bis zu 2600 Container. Doch der Pachtvertrag endet am 31. Oktober 2024. Wenn nicht bald eine Lösung in Sicht ist, droht die Schließung. „Das hätte erhebliche ökologische und volkswirtschaftliche Auswirkungen für die Region“, sagt der Unternehmer. 50 Prozent der Lagerkapazitäten für Container im Großraum München würden entfallen. „Schon heute sind alle Depots meistens voll ausgelastet, dann werden regelmäßig Annahmestopps verhängt.“

Der Region drohen Nachteile

65 000 leere Container würden pro Jahr die Straßen und Schienen verstopfen und in andere Leerdepots verschoben werden, nach Nürnberg, Augsburg, Regensburg oder Ulm. Meyerfeldt hat ausgerechnet: „Das entspricht 6786 Tonnen CO2 zusätzlich pro Jahr.“ Und auch ein wirtschaftlicher Nachteil drohe der Region: „Wegen der weiteren Wege müssten Unternehmen aus Südbayern, die Waren verladen, pro Container 500 Euro mehr zahlen.“

Aus seinem Büro fällt der Blick auf das 35 000 Quadratmeter große Gelände, das viele Jahrzehnte der Familie Kemmelmeyer gehörte, bis sie es nach langen Überlegungen vor zwei Jahren an eine Investorengruppe verkaufte.

Eines der ersten Inlandsdepots in Deutschland

Als das CDM 1978 den weltweiten Containerverkehr nach Südbayern holte, war es eines der ersten Inlandsdepots in Deutschland und lag in Unterföhring quasi auf der grünen Wiese. Inzwischen ist es umringt von Wohnbebauung. Mit dem Gewerbegebiet verschwinden Containertürme und auch das Bahngleis – sie weichen einem hochwertigen Wohngebiet, das die Siedlungen im Norden und Süden verbindet.

Vor Meyerfeldt liegt eine Aktenmappe mit einem Aufkleber. „Grundstückssuche“ steht darauf. Darin ein Stapel ausgedruckter E-Mails und Briefe, drei Zentimeter hoch. Bayerische Ministerien, Staatssekretäre in Berlin, Bürgermeister in der Region, an alle hat er Briefe geschrieben. „Ich hoffe immer noch, dass sich jemand für uns einsetzt“, sagt Meyerfeldt, „aber langsam habe ich den Eindruck, uns will keiner.“

Stapel bis zu 15 Etagen

Unten heben die Greifer eines Gabelstaplers eine Stahlkiste von einem Sattelschlepper. Die 40 Tonnen schwere Box hievt der Stapler hoch und stellt sie in 15 Metern Höhe auf vier Lagen ab. Bis zu fünf Etagen stapeln Meyerfeldts Mitarbeiter die Stahlboxen aufeinander. Die Fahrer wissen genau, wo welche Container stehen, zu welchem Reeder sie gehören.

„Im vergangen Jahr haben 32 000 Container das CDM gesehen“, sagt Meyerfeldt. Sie kommen aus aller Welt, tragen die Schriftzüge der großen Reedereien, Maersk, Hapag Lloyd, OOCL, Yang Ming, ZIM, ZIH, Unifeeder. Fernfahrer liefern Ware aus Bremerhaven, Rotterdam oder Hamburg an, oft stehen die Männer unter Zeitdruck, wenn sie anschließend im Erdgeschoss ihre Papiere abgeben und die leeren Container dalassen.

Pachtgrundstück mit 30 000 bis 40 000 Quadratmetern benötigt

Meyerfeldt ist seit einem Jahr Geschäftsführer des CDM und auch des TGM, das als Transportlogistik-Unternehmen in Riem ansässig ist. Der gebürtige Hamburger kommt aus der Speditionsbranche, kennt das Geschäft. Um die Existenz der 17 CDM-Mitarbeiter zu sichern, die teilweise seit 30 Jahren mitarbeiten, benötigt er ein befestigtes Pachtgrundstück mit 30 000 bis 40 000 Quadratmetern im Großraum München. Die Entfernung zum Umschlagbahnhof München-Riem sollte maximal 20 Kilometer sein, „je näher, desto weniger Leerkilometer auf der Straße“, sagt Meyerfeldt: „Auch mit einer Zwischennutzung wäre uns schon geholfen.“ Wichtig wäre die Nähe zu Autobahn und Schienennetz.

Versucht ein neues Grundstück zu pachten: CDM-Geschäftsführer Thorsten Meyerfeldt im Büro. © icb