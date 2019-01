Mordversuch: Freund rettet Frau in Unterföhring vor Attacke des Ex 

Die Beziehung eines Münchners (26) zu einer jungen Frau (19) aus Unterföhring lief im Dezember 2017 völlig aus dem Ruder.

Unterföhring– Schließlich drang der 26-Jährige, der schon jahrelang in Haft saß, am Morgen des 23. Dezember 2017 in die Wohnung seiner Ex-Freundin ein und versuchte, sie mit einem Klappmesser zu erstechen. Doch der neue Freund der Unterföhringerin ging dazwischen – und rettete ihr so wohl das Leben. Seit gestern muss sich der drogensüchtige und arbeitslose Angreifer wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht München I verantworten.

Der Angeklagte hat sich zu Prozessauftakt nicht zur Tat geäußert. Laut Staatsanwaltschaft hat sie sich folgendermaßen zugetragen: Die jungen Leute führten eine intime Beziehung, die er als feste Partnerschaft, sie jedoch lediglich als kurze Affäre angesehen haben soll, die bald wieder beendet war. Vermutlich wegen der neuen Männerbekanntschaft der 19-Jährigen gerieten die beiden am 22. Dezember 2017 aneinander. Sie drohte ihm damit, Anzeige zu erstatten. Der Münchner, der wegen erpresserischen Menschenraubs im Gefängnis gesessen hatte, war erst im August 2016 aus der Haft entlassen worden und stand noch unter Bewährung. Laut Staatsanwaltschaft soll er nun eine erneute Inhaftierung gefürchtet haben, die er um jeden Preis vermeiden wollte – auch um den Preis des Todes der Frau. Außerdem habe er ihre neue Beziehung nicht hinnehmen wollen. Er habe beschlossen, sie zu bestrafen und zu töten.

Stiche ins Gesicht und gegen den Hals

Der 26-Jährige fuhr am Morgen des 23. Dezember nach Unterföhring und stieg mit einem Messer bewaffnet über das Küchenfenster in die Wohnung ein, wo seine Ex-Freundin und ihr neuer Freund im Bett schliefen. Angeblich sagte er: „Ich bring dich um, du Schlampe!“ Laut Anklage stach er mit dem Messer ins Gesicht der 19-Jährigen und fügte ihr dabei eine fünf Zentimeter lange, klaffende Schnittwunde an der linken Wange zu.

Dann wurde es noch heftiger: Er packte das Messer so, dass es auf der Daumenseite aus der Faust stand und versuchte nun, der Frau in den Hals zu stechen. Ihr neuer Freund stürzte sich aber dazwischen. Es gelang ihm, den Angreifer an dessen Arm von ihr wegzuziehen. Damit ermöglichte er ihr die Flucht über die Terrassentür. Nach einem Gerangel konnte auch der neue Freund fliehen und die Polizei rufen. Der Münchner verfolgte derweil seine Ex und holte sie noch mal im Windfang ein. Dort schlug er sie mit der Faust zu Boden, konnte aber vom Hauseigentümer weggezogen werden.

Der Angeklagte nimmt seit langem Drogen: „So richtig der Absturz kam vier bis fünf Monate vor der Inhaftierung.“ Er habe alle Drogen außer Heroin konsumiert. Das größte Problem habe er mit Alkohol. „Ich habe getrunken ohne Ende.“ Er habe sich an jenem Tag „komisch gefühlt, psychotisch“. Der Prozess dauert an.