Musikschule stellt sich neu auf

Experte ebnet Weg in Landesverband, dann fließen Zuschüsse

Unterföhring – Die Unterföhringer Musikschule bekommt eine neue Struktur, anschließend fließen auch kommunale Gelder und staatliche Zuschüsse.

Wolfgang Greth, der Geschäftsführer des Verbands Bayerischer Sing- und Musikschulen, begleitet die Neuordnung, an deren Ende die Musikschule Unterföhring dem Verband beizutreten beabsichtigt. Einstimmig hat der Gemeinderat diese Neuordnung beschlossen.

In der Pandemie in Schieflage geraten

Im Mai wurde bekannt, dass die Unterföhringer Musikschule durch die Pandemie finanziell in Not geraten ist, die liquiden Mittel gingen im Mai aus. Nach einer Betriebsprüfung der Jahre 2014 bis 2019 muss die Musikschule 31 000 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen für Dozenten an die Künstlersozialkasse nachzahlen. Um die seit über 30 Jahren bestehende Einrichtung zu retten, beschloss der Gemeinderat mehrheitlich, einen Rettungsschirm von maximal 168 000 Euro bereit zu stellen.



In Zukunft nur noch fest angestellte Mitarbeiter

„Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Wolfgang Greth, der im Verband bayernweit 220 Musikschulen vertritt und Szenarien wie das in Unterföhring schon öfter erlebt hat. Die Kernforderung des Verbands: Die Musikschule Unterföhring muss einen musikpädagogischen Leiter und fest angestelltes Personal haben. Zwar sind ein Großteil der Mitarbeiter in Unterföhring bereits Teilzeitkräfte, einzelne Honorardozenten gibt es aber auch noch.



Zuschüsse vom Freistaat und ein Defizitausgleich der Gemeinde bringen Sicherheit

Um Mitglied im Verband zu werden, muss die Musikschule auch ihre Satzung ändern. Die Gemeinde Unterföhring wird künftig im Vorstand vertreten sein. „Das Ziel ist Transparenz“, erklärt Greth, Er wird gemeinsam mit Musikschulleiter Johannes Mecke eine Haushalts-, Schul- und Gebührensatzung erarbeiten, ebenso wie ein inhaltliches Konzept mit einem breiten musikpädagogischen Angebot. Sobald die Unterföhringer Einrichtung Mitglied im Verband ist, wird sie jährlich ihren Haushalt aufstellen, den die Kommune und dann auch die Mitgliederversammlung billigen müssen.



Die Vorgaben sind streng, weil der Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen im Auftrag des Kultusministeriums Zuschüsse an Musikschulen ausschüttet. Diese Förderung und das Kurzarbeitergeld hätten viele Musikschulen durch die Pandemie gerettet, erklärt Greth.



Die Unterföhringer Musikschule war bei diesen Hilfen außen vor, da sie dem Verband nicht angehörte. Auch kommunale Zuschüsse flossen bisher nur in Form der Jugendförderung. Denn jeder Unterföhringer Verein bekommt pro aktiven Jugendlichen im Alter zwischen zwei und 18 Jahre 40 Euro pro Jahr. „Der Zuschuss an die Musikschule hat sich in den vergangenen Jahren pro Jahr zwischen 12 000 und 15 000 Euro bewegt“, teilt Kämmerer Robert Beckerbauer mit. Künftig wird die Gemeinde das jährliche Defizit im vorgelegten Haushalt ausgleichen.



Johannes Mecke ist „heilfroh“ über den eingeschlagenen Weg

Musikschulleiter Johannes Mecke, der sich unterdessen gegen unsachlich Herabsetzung der langjährigen Arbeit der Musikschule verwehrte, ist „heilfroh“ über den beschlossenen Weg und das klare Signal der Gemeinde, die nun die Aufnahme in den Verband befürwortet. „Wir fangen nicht bei Null an“, betont Mecke. Die Musikschule habe den Weg in den Verband schon länger eingeschlagen. „Dann hat uns die Pandemie getroffen. Vor allem die vielen Gruppen in der musikalischen Früherziehung haben uns gefehlt.“ Die Mitgliederzahl sank von 550 vor der Pandemie auf nun 400 Mitglieder.