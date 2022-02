Musikschule Unterföhring: Wirtschaftsprüfer raten, einen neuen Trägerverein zu gründen

Von: Charlotte Borst

VHS und Musikschule Unterföhring © GERALD_FOERTSCH

Wirtschaftsprüfer haben der Gemeinde Unterföhring geraten, mit einem neuen Trägerverein den Betrieb der Musikschule zu sichern.

Unterföhring -Die Zukunft der Musikschule steht nach wie vor in den Sternen. Der Gemeinderat Unterföhring muss nun entscheiden, ob er mit dem alten Musikschulverein weiterarbeiten will, oder ob ein neuer Betreiberverein gegründet werden soll. Im Auftrag der Gemeinde hat ein Wirtschaftsprüfungsbüro beide Wege ausgelotet. Das Ergebnis stellte Kämmerer Robert Beckerbauer jetzt dem Gemeinderat vor. Demnach wäre es für die Gemeinde sicherer, mit einem neuen Verein ein neues Kapitel aufzuschlagen. Es müssten sich mindestens sieben Gründungsmitglieder finden und einen gemeinnützigen Verein beim Amtsgericht eintragen lassen.

Mitarbeiter könnten weiterbeschäftigt werden

Der neu zu gründende Verein würde die Mitarbeiter weiterbeschäftigen, aber nicht für zivilrechtliche Verpflichtungen haften, wie es beispielsweise Kauf- oder Mietverträge sind. Falls die Gemeinde jedoch mit dem alten Verein weiterarbeitet, könnten sich eventuell finanzielle „Risiken aus Altlasten“ ergeben, so Beckerbauer. Man habe keine tiefen Einblicke erhalten. „Wir wissen ja nicht, welche Verträge der alte Vorstand geschlossen hat“, erklärte Beckerbauer.

Nach dem Hilferuf der Musikschule stopfte die Gemeinde aufgelaufene Defizite. Über 30 000 Euro fielen an, weil Sozialversicherungsbeiträge nachgezahlt werden mussten. Die Lehrer wurden inzwischen nach Tarif angestellt. Die Prüfer stellten zudem fest, dass bei einer Gehaltsabrechnung rund 24 000 Euro zu viel ausbezahlt wurden. Ob und wer in Regress genommen werden kann, ist unklar. Die Wirtschaftsprüfer sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und dürfen der Gemeinde gegenüber Ross und Reiter nicht nennen: „Datenschutz, Persönlichkeitsrechte – wir mussten am Fall der Musikschule einiges lernen“, sagte Beckerbauer.