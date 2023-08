MVG-Mieträder: Neue Stationen und Pedelecs für Unterföhring

Von Florian Prommer schließen

Neun weitere Mietradstationen samt Räder soll es ab Februar 2025 in Unterföhring geben. Der Gemeinderat muss die Kosten nur noch genehmigen.

Unterföhring - In Unterföhring entstehen neun weitere MVG-Mietradstationen. Bislang gibt es sechs: Am Bahnhof, am Feringasee (Ost), an der Leinthaler Brücke, am Poschinger Weiher, an der Dieselstraße und am Bürgerfestplatz sind derzeit schon Mieträder zu bekommen. Auf Vorschlag der Verwaltung sollen im Februar 2025 die Bauhofstraße, die Fichtenstraße, die Blumenstraße, das Bürgerhaus, die Föhringer Allee, die Feringastraße, die Apianstraße, der Sport Scheck und der Feringasee (West) als Stationen dazukommen. Diese Standortvorschläge beruhen, so teilt die Gemeinde mit, auf bisherigen Nutzerdaten.

Die MVG setzt im Februar 2025 ihr Mietradsystem neu auf. Die Nordallianz-Kommunen sollen dafür bereits ab Ende 2024 mit der nötigen Ausrüstung versehen werden. Sie haben, so teilt die Gemeinde Unterföhring mit, eine Förderzusage für 300 Pedelecs erhalten. Nach dem Verteilungsschlüssel erhielte demnach Unterföhring 45 davon, 33 mechanische Räder sind zudem geplant.



Die geschätzten Betriebskosten der Gemeinde für diese 78 Räder und die dann 15 Leih-Stationen würden knapp über 23 000 Euro brutto jährlich betragen und damit unterhalb der 25 500 Euro liegen, die das aktuelle Mietradsystem ohne Pedelecs und mit nur sechs Stationen kostet. Der Umwelt-, Digital- und Energieausschuss beschloss in seiner jüngsten Sitzung, dem Gemeinderat die Einführung des neuen Mietradsystems zu empfehlen. Letzterer wird im Herbst final darüber entscheiden. Bis Mitte August wird die Gemeinde nach eigenen Angaben eine unverbindliche Absichtserklärung abgeben, einen unterschriebenen sogenannten Letter of Intent, in der sie das grundsätzliche Interesse an dem neuen Mietradsystem bestätigt.