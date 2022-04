Nach Sportplatzbesuch verschwunden: Großaufgebot sucht nach vermisstem 35-Jährigen

Von: Marc Schreib

Teilen

Ein Polizeihubschrauber suchte die Gegend nach dem Vermissten ab. Symbolfoto: © Imago/MiS

Die Polizei hat im Verlauf des Mittwochvormittags intensiv nach einem 35-Jährigen aus dem Landkreis gesucht. Mit Polizeihubschrauber, Spürhunden und vielen Einsatzkräften. Bislang erfolglos.

Unterföhring - In den Abendstunden am Dienstag hat sich der 35-Jährige zusammen mit einem Bekannten an einem Sportplatz aufgehalten. Gegen 22.30 Uhr verabschiedeten sich die beiden und machten sich in verschiedenen Richtungen auf den Heimweg. Am nächsten Tag, gegen 7 Uhr, meldete sich dann der Bekannte beim Notruf der Polizei. Er habe mit einer Angehörigen des 35-Jährigen gesprochen und erfahren, dass er nicht nach Hause zurückgekehrt sei.

Mit Suchhunden der Feuerwehr

Sofort ging die Suche nach dem Vermissten los: In der Nähe des Sportplatzes fand eine Polizeistreife persönliche Gegenstände des Mannes, darunter auch sein eingeschaltetes Mobiltelefon. Um die Situation zu klären, leiteten die Beamten weitere Maßnahmen ein: Einsatzkräfte, Polizeihunde, einem Polizeihubschrauber, eine Drohne sowie Suchhunde der Feuerwehr suchten den Mann. Bislang aber gibt es keine Spur von ihm, und es haben sich auch keine weiteren Hinweise auf einen Aufenthaltsort oder auf mögliche Straftaten ergeben. Die weiteren Ermittlungen sowie Suchmaßnahmen werden durch das Kommissariat 14 (Vermisstenfälle) geführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es Hinweise auf eine mögliche psychische Problematik bei dem 35-Jährigen, die für sein Verschwinden der Grund sein könnte.