Neue Unterföhringer Unterkunft: Flüchtlinge ziehen in Containeranlage ein

Von: Charlotte Borst

Teilen

In die Flüchtlingsunterkunft an der Betastraße in Unterföhring sind bereits Personen eingezogen, auch wenn die Arbeiten noch fortdauern. © Gerald Förtsch

330 Menschen kommen in der neuen Flüchtlingsunterkunft an der Betastraße in Unterföhring unter. Die ersten sind schon drin.

Unterföhring – Der Landkreis München hat an der Betastraße in Unterföhring eine neue Flüchtlingsunterkunft errichtet. Noch sind nicht alle Bauarbeiten an der dreistöckigen Containeranlage abgeschlossen, trotzdem ziehen seit dieser Woche die ersten Bewohner schon ein.

55 abgeschlossene Wohnungen

Die Unterkunft hat vier Gebäudeteile mit 55 abgeschlossenen Wohnungen für je sechs Personen, verteilt auf Erdgeschoss, erstes und zweites Obergeschoss. 330 Personen können hier unterkommen. In jeder Wohnung gibt es drei Schlafzimmer, eine Küche und ein Badezimmer. Die Zimmer sind mit zwei Betten, Spinden, einem Kühlschrank sowie Tisch und Stühlen ausgestattet. Den Flüchtlingen stehen Gemeinschaftsräume und Waschküchen zur Verfügung. Die Diakonie München betreut die Bewohner. Die Unterkunft ist auf zwei Jahre befristet.

Verzögerung des Bezugstermins

Eigentlich hätte die Anlage schon früher bezugsfertig sein sollen. Doch Lieferschwierigkeiten, unter anderem von Bauteilen für die Erstellung der Strom- und Wasserversorgung, verzögerten die Fertigstellung, wie das Landratsamt mitteilt. Weil die im Landkreis vorhandenen Unterbringungskapazitäten nahezu vollständig ausgeschöpft sind, hat der Landkreis in dieser Woche kurzfritig mit der Belegung begonnen.

Landrat ist stolz und beeindruckt

„Ich bin beeindruckt und stolz, mit welchem Engagement und welcher Solidarität alle Beteiligten hier zusammenarbeiten, um den Menschen in dieser schweren Zeit zu helfen“, sagt Landrat Göbel und dankt auch der Gemeinde Unterföhring, die dem Landkreis ein Grundstück zur Verfügung gestellt hat. „Unterföhring unterstützt den Landkreis gerne und aus ganzer Überzeugung bei der wichtigen und auch anspruchsvollen Aufgabe, die Geflüchteten unterzubringen“, erklärt Unterföhrings Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer. „Sie werden bei uns mit offenen Herzen aufgenommen.“