Neuer Brückenschlag über die Isar: Zwei Varianten werden vertieft

Unterföhringer tagen erstmals digital

von Charlotte Borst schließen

Um den Radverkehr zu stärken, prüft der Unterföhringer Gemeinderat auf Antrag der PWU, wie man die Radverbindung über die Isar nach München verbessern könnte.

Unterschleißheim – Es ist eine Premiere, als Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) am Donnerstag die Mitglieder des Bauausschusses zu Hause und im Feststadl begrüßt. Die Unterföhringer Ratsmitglieder sind die ersten im Landkreis, und wohl in ganz Bayern, die digitale Sitzungen abhalten und auch abstimmen. Am Donnerstag sind neben dem Bürgermeister fünf Ausschussmitglieder und eine Handvoll Zuhörer im Feststadl anwesend.

270 Meter lange Bogenbrücke

Vier Ausschussmitglieder werden von zuhause zugeschaltet. Weitere Gemeinderäte treten der Videokonferenz als Zuschauer bei, als das Thema Radbrücke vorgestellt wird.

Am Donnerstag konzentrierte sich der Bauausschuss auf zwei Wege, die nun weiter untersucht werden. „Eine sehr umfangreiche und sehr effektive Lösung“ sieht Planer Josef Bichler im Bau einer 270 Meter langen, bogenförmigen Brücke von der Mitterfeldallee über den Werkkanal und die Isar zum westlichen Isarradweg nach München. Mit einer Steigung von sechs Prozent könnten Radfahrer problemlos den 15 Meter großen Höhenunterschied zwischen Freimann und Unterföhring überwinden. Das Bauwerk könnte eine filigrane Konstruktion aus Holz oder Stahl sein. Die Kosten schätzt der Gutachter bisher grob auf rund 11 Millionen Euro.

Leinthaler Brücke für Radfahrer ausbauen

Eine weitere Möglichkeit ist der Umbau der Leinthaler Brücke. Sie ist bislang die wichtigste Radverbindung nach München. Eine Verkehrszählung am 19. September 2018 ergab, dass zwischen 6 und 19 Uhr 2524 Radfahrer die Brücke passierten, zwischen 8 und 9 Uhr waren es 495, davon 324 in Richtung Englischer Garten.

Allerdings ist die Brücke sehr schmal für Autos, Radfahrer und Fußgänger. Sie mündet in Unterföhring auf die stark befahrene Münchner Straße, wodurch hier ein gefährlicher Knotenpunkt entsteht. Einer Ertüchtigung der Leinthaler Brücke habe München bisher nicht zugestimmt, als es um den Ausbau des Föhringer Rings ging, informierte Kemmelmeyer. Man sollte dennoch erneut anklopfen, riet Jutta Schödl (SPD), „da regiert jetzt Rot-Grün und baut viele Radwege, warum soll sich das Bewusstsein für Radwege nicht verändert haben.“ Diesen Einwand hielt Kemmelmeyer für „stichhaltig“. Einstimmig beschloss der Ausschuss, die Studie zu vertiefen. Das Gelände soll vermessen, Wasser- und Naturschutz sowie Zuschüsse sollen abgeklopft werden.

Erste digitale Sitzung mit Abstimmung

Die erste Hybridsitzung verlief reibungslos. Die anwesenden Räte hoben beim Abstimmen rote Karten, damit die Teilnehmer vor den Bildschirmen zuhause ihr Votum klar sehen können.

Der Unterföhringer Gemeinderat war 2020 wegen der Pandemie erst ins Bürgerhaus und dann in den Feststadl umgezogen. Zumindest bis September können die Ratsmitglieder vorerst noch weiterhin wählen, ob sie an der Sitzung vor Ort oder von zuhause teilnehmen wollen.