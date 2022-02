Neuer Hort soll in zwei Jahren fertig sein

Von: Charlotte Borst

Teilen

Umgeplant: Ein 63 langer flacher Riegel wird das alte Hortgebäude an der Schulstraße ersetzen. © Grafik: SRAP Architekten

Unterföhring – Im dritten Anlauf hat der Unterföhringer Gemeinderat der Planung für den neuen Hort zugestimmt. An der Schulstraße soll das alte Hortgebäude abgerissen und durch einen 63 Meter langen, flachen Riegel ersetzt werden.

Die Gemeinde will nachhaltig bauen. Das zweigeschossige Gebäude wird überwiegend aus Holz errichtet, nur die beiden Treppenhäuser und die Tiefgarage mit 42 Stellplätzen werden in Beton gegossen. Das zweigeschossige Gebäude wird einen umlaufenden Balkon bekommen, der im Notfall als zweiter Fluchtweg dienen kann.

Der Neubau wird den Schulcampus vervollständigen und nach einer detaillierten Kostenschätzung 19,9 Millionen Euro kosten. Er bietet 300 Schülern in fünf Hortgruppen und sieben Gruppen der Mittagsbetreuung Platz. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2024 anvisiert.

19,9 Millionen Euro sollen reichen

Die Pläne, die die Gemeinderatsmitglieder in der Sondersitzung am Donnerstag sahen, gleichen allerdings kaum noch dem Entwurf, mit dem das Nürnberger Büro SRAP-Architekten 2020 den zweiten Wettbewerb gewonnen hatten. Ursprünglich überzeugten sie mit zwei Gebäudeteilen, die teilweise dreigeschossig werden sollten. Dann standen plötzlich mit dem gesetzlichen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung neue Vorgaben im Raum: Künftig werden die Kinder wohl nicht mehr den Hort oder die Mittagsbetreuung besuchen, vielmehr werden beide Einrichtungen im kooperativen Ganztag aufgehen. Daher haben die Architekten gemeinsam mit den Nutzern ein neues Raumkonzept entwickelt.

Fotovoltaikanlage kommt auf das Dach

Nicht nur die Nachbarn an der Schulstraße werden sich freuen, dass das dritte Geschoss weggefallen und die Außenspielfläche auf die Schulhofseite verlegt wurde. Auch die Kosten, die zwischenzeitlich bei über 20 Millionen Euro lagen, konnten etwas eingedampft werden.

Gisela Fischer (Grüne) stimmte der Planung zu, bedauerte aber, „dass wir so weit vom Wettbewerbsentwurf weggegangen sind, mir fehlt etwas die Leichtigkeit“.

PWU und SPD fanden lobende Worte. Gertrud Mörike (PWU) hält die Vorplanung für „eine runde Sache“, sinnvoll sei auch die Fotovoltaikanlage für 220 000 Euro, sagte sie. Sabine Fister (SPD) begrüßte den überarbeiteten Entwurf, weil hier auch künftige Konzepte in der Ganztagsbetreuung Einzug halten könnten: „Die Planung ist flexibler und fügt sich auch besser in die Umgebung ein.“

Eine Gegenstimme kam von Marianne Rader (CSU). Sie äußerte Bedenken, weil die Schüler nicht über einen Flur von der Grundschule in den Hort gehen können, „hier fehlt die Anbindung von einem Gebäude zum anderen.“