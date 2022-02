Neues Team für die Musikschule Unterföhring

Von: Charlotte Borst

Musikschüler auf der Bühene, beim Jubiläum im November 2014 zum 25-jährigen Bestehen im Bürgerhaus. © Gerald Förtsch

Unterföhring - Der Musikschulverein Unterföhring hat einen neuen Vorstand gewählt, Miriam Merz-Hildenbrand ist neue Vorsitzende. Johannes Mecke stellte sich, wie angekündigt, nicht mehr zur Wahl.

Unterföhring – Miriam Merz-Hildenbrand ist neue Vorsitzende des Musikschulvereins Unterföhring. Die Mitglieder haben im Rahmen der Jahreshauptversammlung Neuwahlen durchgeführt. Zweiter Vorsitzender wurde Eelco Molenaar. Schriftführer ist weiterhin Marcus Weishaar, zur Schatzmeisterin wurde Monika Zeller gewählt. „Wir schauen jetzt, dass wir die Musikschule weiterführen können“, sagte Miriam Merz-Hildenbrand auf Anfrage: „Ich glaube an die Musikschule Unterföhring, und wir tun alles dafür, die Arbeit fortzusetzen.“ Man müsse aber abwarten, was der Gemeinderat nun plane.

Miriam Merz-Hildenbrand ist die neue Vorsitzende. © Foto: Musikschule

Nach über 30 Jahren an der Spitze geht mit Johannes Mecke eine Ära zu Ende

Der langjährige Vorsitzende und Musikschulleiter Johannes Mecke stellte sich nicht mehr für eine Neuwahl zur Verfügung, wie er im Vorfeld bereits angekündigt hatte. Nach über 30 Jahren an der Spitze von Verein und Musikschule geht nun eine Ära zu Ende. „Er hat sehr viel Arbeit gut gemacht“, betont Merz-Hildenbrand. „Es ist schade, dass der Abschied unter diesen Begleitumständen und in so bedrängter Lage stattfindet.“ Wie berichtet, ist die Musikschule im Sommer in finanzielle Schieflage geraten. Der Gemeinderat berät, ob er mit dem bisherigen Verein weiterarbeitet oder ein neuer Trägerverein für die Musikschule gegründet werden soll.

Die neu gewählten Vorstandsmitglieder kennen sich schon, sie sind gemeinsam für die Kirchenmusik in der evangelischen Gemeinde tätig. Miriam Merz-Hildenbrand ist bei der Raffaelkirche angestellt und freie Musiklehrerin. Sie kennt die Arbeit der Musikschule gut und war lange zweite Vorsitzende des Musikschulvereins.