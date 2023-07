Neues Mitterfeld: Bürgerbeteiligung startet

Sämtliche Planer informieren bei Gemeinderat-Sondersitzung über Wohnquartier

Das „Neue Mitterfeld“ stößt auf breite Zustimmung der Fraktionen. In einer Sondersitzung hat der Gemeinderat von Unterföhring einstimmig die bisherige Planung gebilligt und die Fortführung des Bebauungsplanverfahrens beschlossen.

Unterföhring- Sämtliche, am neuen Wohnquartier auf dem Gelände des Gewerbegebiets Neubruchstraße beteiligten Unternehmen hatten zuvor ihre Pläne ausgebreitet.„Wir haben heute aufgefahren, was wir haben“, begrüßte Zweiter Bürgermeister Manuel Prieler (PWU) das zahlreich erschiene Publikum, darunter viele Anwohner aus der Neubruchstraße.

Alle Planer waren gekommen, um gemeinsam mit dem Gemeinderat dem Bebauungsplan „Wohnen und nicht störendes Gewerbe im Neuen Mitterfeld“ einen vorläufig letzten Schliff zu verpasse: die HVI Unterföhring als Eigentümerin, die Stadtplaner und Architekten, Fachplaner für Energie und Nachhaltigkeit, Experten für Naturschutz und Grünordnung, für Geräuschentwicklung und Verkehr. Allerletzte Details werden im Rahmen der folgenden öffentlichen Auslegung vom 3. August bis 27. September eingearbeitet.

Es entstehen 980 Wohnungen

Bauamtsleiter Lothar Kapfenberger geht davon aus, dass in maximal zwei Jahren mit den Arbeiten begonnen werden kann. Peu an peu sollen die Bauabschnitte entstehen und das Quartier bis 2033 mit schätzungsweise 2000 Bewohnern in 980 Wohnungen belebt sein. „Wenn etwas dazwischen kommt, dauert es vielleicht vier Jahre länger“, so Kapfenberger.

Der elf Hektar große neue Ortsteil zwischen Münchner Straße und S-Bahn-Linie sowie Mitterfeldallee und Neubruchstraße teilt sich auf sechs Wohnbereiche auf, die durch einen Grünzug voneinander abgegrenzt sind. Im Westen an Münchner Straße und Mitterfeldallee entsteht ein Sondergebiet: Hier sind sechs Stockwerke erlaubt, neben Wohnen ist verträgliches Gewerbe gestattet. Es soll einen Supermarkt, Geschäfte und eine Wirtschaft mit Sitzgelegenheiten im Freien geben. Für diesen Bereich hat insbesondere der Verkehrsplaner nacharbeiten müssen.

Verkehrsplaner plädiert für Tempo 30

Lieferverkehr für Gewerbe im Quartier und Pendlerströme in das ostwärts liegende Gewerbegebiet nehmen Einfluss auf den Takt der Ampeln. Zusätzliche Belastung erwartet man sich durch den Wegfall des Wilhelm Kemmelmeyer-Bogens. Schleichverkehr in die Straßäckerallee und ins Gewerbegebiet dahinter wird auf die Mitterfeldallee gezwungen. Verglaster Schallschutz soll Verkehrslärm aus Wohnungen bannen. Schlaf-, Wohn- und Kinderzimmer gelten als besonders schutzbedürftig. Der zuständige Planer plädiert für ein Tempolimit von 30 Stundenkilometer sowie für passiven Schallschutz an Lüftungen. Besonderen Schutz genießen zudem die Wohnungen parallel zur S-Bahn, die die Gemeinde baut.

Rund um das Quartier sieht der Plan acht Tiefgaragenzufahrten von Mitterfeldallee und Neubruchstraße vor. Was den von Anwohnern der relativ unbelasteten Neubruchstraße befürchteten, zusätzlichen Lärm betrifft, geben die Planer Entwarnung. Grenzwerte würden nicht berührt.

Breiter Grünzug macht Wohnquartier attraktiv

Den Reiz des „Neuen Mitterfelds“ macht der breite Grünzug aus, der das Quartier durchzieht. Allerlei Bäume, Fassadenbegrünung und eine geringe Versiegelung sollen dafür sorgen, dass die Temperatur selbst in Hitzesommern merklich niedriger ausfällt, als in vergleichbaren innerstädtischen Lagen.

Die Häuser selbst sind zumeist um offene Innenhöfe angeordnet. Ein Ärztehaus, Dienstleister, Betreutes Wohnen und eine Kita runden das Angebot ab. Die Geovol soll das Quartier mit geothermischer Energie versorgen.

Für den 13. September ist eine Infoveranstaltung im Bürgerhaus geplant. Während der öffentlichen Auslegung der Pläne im Rathaus und auf der Gemeinde-Homepage sind die Unterföhringer eingeladen, Anregungen und Einwände vorzubringen.

