Pariser Flair im Bahnhof: Heute gibt es Quiche

Von: Charlotte Borst

Margit Ruisinger (l.) und Laura Schüle bieten im Unverpackt-Laden abwechslungsreiche Küche an. Die Quiche, lauwarm serviert mit grünem und Rote-Beete-Salat, ist beliebt. © Dieter Michalek

Die Bahnhofswirtschaft in Unterföhring hat nicht den besten Ruf. Ganz anders das Bistro im Unverpackt-Laden. Margit Ruisinger entführt heute kulinarisch nach Paris.

Unterföhring – Auf den ersten Blick wirkt das Lokal im Bahnhof Unterföhring etwas technisch-kühl. Schwarze Stahlgerüste, Regale, eine hohe Decke und ein Lautsprecher, aus dem ab und zu Durchsagen hallen, wie gerade jetzt: „Die S8 zum Flughafen verspätet sich fünf Minuten.“ Margit Ruisinger, schneidet völlig unbeeindruckt weiter Lauch. Die Frauenstimme ist ihr längst vertraut. „Man fährt jetzt lieber einen Tag früher zum Flughafen, wenn man hier ein Jahr gearbeitet hat“, sagt sie lachend.

Braun gebrannt, im kurzen grünen Rock und Ringelshirt steht sie in der Küche, schneidet jetzt Zwiebeln und Paprikawürfel und brät sie in einer Pfanne mit Butter und Öl. Ihre sommerlich-leichte Lauch-Paprika-Käse-Quiche ist „ein Bestseller“ bei den Gästen, sagt Ruisinger – und klappt in der schnellen Variante auch mit fertig gekauftem Mürbeteig.

Von der offenen Küche steigt ein Duft von Lauch und Butter in die Nase. Sitzt man erst einmal auf einer Holzbank und versinkt in weichen Kissen, rücken Bahnhofshektik und Verspätungen in den Hintergrund. Der Blick wandert von bauchigen Gläsern voll getrockneter Feigen zu Gewürzdosen und Behältern mit Getreide. Im Kühlschrank gibt es sogar Salami und Käse in Gläsern – wirklich alles ist nachhaltig und wiederverwertbar verpackt. Auch in den Regalen entdeckt der Gast Neues und Überraschendes, ob Gurkenlimonade oder festes Shampoo, das aussieht wie Seife.

Die Köchin sticht Löcher in den Teig. © Michalek

Mit routinierten Handgriffen

Mit routinierten Handgriffen mischt Margit Ruisinger die Zutaten für den Guss. Die Ismaningerin gehört seit einem Jahr zum Team und bringt jede Menge Nervenstärke, Erfahrung und gute Rezepte mit. Sie sei ein Glücksfall für die Genossenschaft, die Laden und Bistro seit einem Jahr betreibt, schwärmt Ladenleiterin Laura Schüle.

Lauch-Paprika-Quiche: Rezept Zutaten: 1 Packung Quicheteig (oder 200 g Mehl, 100 g kalte Butter, 60 g kaltes Wasser); 2 EL Olivenöl, 200 g gelbe Zwiebeln, 650 g Lauch, 1 rote Paprika, 150 g Crème fraîche, 50 ml Sahne, 3 Eier, Salz, Pfeffer, Muskat, 80 g Emmentaler gerieben, 20 g Kürbiskerne. Zubereitung: Teich kneten, 30-60 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen, Quicheform damit auslegen. Zwiebeln schälen und würfeln, Lauch längs halbieren, in 1 cm breite Scheiben schneiden, Butter und Öl erhitzen, Zwiebeln, Lauch und Paprika zugeben und anbraten, etwas abkühlen lassen. Crème fraîche, Sahne und Eier verrühren, mit Salz, Pfeffer, Muskat würzen. Gemüse und Sahnemix gut mischen und alles zusammen in die Form geben. Mit Käse bestreuen und Kürbiskerne darüber streuen. Bei 155 Grad im Ofen 40 Minuten backen.



Margit Ruisinger hat 26 Jahre das bekannte Speiselokal „Jan’s Bistro“ im Herzen Ismanings betrieben, bevor sie es verkaufte und von der Brauerei gleich für einen neuen Job engagiert wurde: Sie organisierte acht Jahre „Bogners VIP-Catering“ und wollte sich schon zur Ruhe setzen, als eine Freundin eine Anzeige entdeckte, mit der die Genossenschaft Zukunft-Unterfairing eine „Allrounderin“ suchte: „Wer soll das sein, wenn nicht du?“, fragte die Freundin.

Crème fraîche, Sahne und Eier hat Margit verrührt, jetzt kommt der Guss auf die Quiche. © Michalek

Seit 6.30 Uhr ist Ruisinger am Werk

Seit 6.30 Uhr ist Margit Ruisinger heute am Werk. „Ich kann gar nicht sagen, wie schön es ist, im Sommer früh anzufangen.“ Sie strahlt übers ganze Gesicht. So viel Begeisterung verbietet jeden Einwand. Menschen mit gutem Essen, Qualität und Rafinesse zu überraschen, sagt sie: „Das macht mir Riesenspaß.“ Zwölf Gerichte produziert sie pro Tag. – Sie habe sich gesteigert, stellt sie klar, denn die Abläufe in der kleinen Küchenecke musste sie erst optimieren, es gibt ja auch nur eine einzige Kochplatte. Jetzt verrührt Margit Ruisinger Crème fraîche, Sahne und Eier. Während Ladenleiterin Laura Schüle die Obst-Stiegen im Foyer des Bahnhofs aufbaut und Preisschilder an Kisten klammert, streut Margit Ruisinger noch geriebenen Emmentaler und Kürbiskerne auf die Quiche. Dann schiebt sie die Form für 40 Minuten in den Backofen. Je nach Jahreszeit füllt sie den Mürbeteig übrigens auch mit anderem Gemüse.