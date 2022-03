Polizei stoppt in Unterföhring Raser unter Drogen

Von: Günter Hiel

Der Drogentest sprach an auf THC und Kokain. (Symbolbild) © Aitor Carrera Portà via www.imago-images.de

Wegen seiner rasanten und aggressiven Fahrweise ist ein Autofahrer der Polizei aufgefallen. Bei der Kontrolle zeigte sich: Er stand unter Drogen Und das war noch längst nicht alles.

Unterföhring - Am Mittwoch gegen 11.45 Uhr ist einer Streife der Polizei Ismaning auf dem Föhringer Ring ein BMW aufgefallen, dessen Fahrer deutlich zu schnell unterwegs war. Auch eine Sperrfläche missachtete er. Die Streife hängte sich dran und stoppte den Fahrer im Gewerbegebiet an der Betastraße in Unterföhring.

Test spricht an auf Kokain und THC

Der Fahrer, ein 40-jähriger Münchner, zeigte laut Polizei drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Schnelltest sprach positiv auf Kokain und THC an. Außerdem zeigte sich, dass gegen den Münchner bereits eine Führerscheinsperre verhängt war. Da der Mann keinen Ausweis dabei hatte, begleitete die Polizei ihn und seine Begleiterin in die Wohnung.

Ganze Wohnung riecht nach Marihuana

Dort fiel den Beamten sofort der Geruch von Marihuana auf. Worauf die Frau den Beamten laut Polizei freiwillig diverse Drogen übergab. Womit jetzt auch sie eine Anzeige am Hals hat wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

