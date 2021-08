Kulturamt schreibt Wettbewerb aus

Neue Preisfigur gesucht

Unterföhring – Die Gemeinde Unterföhring lobt vom 2. August bis 5. September einen Wettbewerb aus, um eine neue Form für den „Unterföhringer Kulturpreis“ zu finden. Bewerben dürfen sich alle Künstlerinnen und Künstler aus dem Landkreis.

Die Gemeinde vergibt seit 2010 den begehrten Unterföhringer Kulturpreis als Publikumspreis. Die Besucher der Kulturveranstaltungen bewerten die von ihnen besuchten Gastspiele im Bürgerhaus und seinen Außenspielstätten. Am Ende des Jahres wird der Publikumsliebling ermittelt, dem bei einem erneuten Auftritt eine kleine Skulptur und Preisgeld überreicht wird.

Wie berichtet, sucht die Gemeinde nach intensiven Diskussionen nun eine neue Form für die Trophäe. Bislang war die Figur eine Büste aus schwarzem Marmor mit dem Titel „Unterföhringer Mohr“. Die Bezeichnung hat der Gemeinderat schon 2020 abgeschafft. Jetzt soll auch eine neue Form für den Unterföhringer Kulturpreis gefunden werden.

Künstlerinnen und Künstler aus dem Landkreis Münchens

Die Vorschläge werden vorsortiert und anschließend dem Unterföhringer Gemeinderat zur Abstimmung vorgestellt. Der zukünftige Preis soll einen deutlichen Bezug zur Gemeinde Unterföhring aufzeigen. Größe, Gewicht und Material sollten so gewählt sein, dass eine langlebige und einfache Aufbewahrung gewährleistet ist, teilt Kulturamtsleiterin Barbara Schulte-Rief mit. Ferner muss eine Stelle für eine Beschriftung oder eine Plakette vorgesehen werden, an der Jahreszahl und Name angebracht werden können.

Die drei besten Entwürfe sollen mit einem Preisgeld von 1000 Euro belohnt werden. Der Siegerentwurf erhält zusätzlich ein Preisgeld von 1 000 Euro für die finale Umsetzung. Die Dauer des Wettbewerbs erstreckt sich vom 2. August 2021 bis einschließlich 5. September 2021. In diesem Zeitrahmen können die Wettbewerbsunterlagen im Kulturamt Unterföhring abgegeben werden.

Publikumslieblinge kamen aus allen Sparten

Unter den Kulturpreisträgern der vergangenen Jahre finden sich übrigens renommierte Ensembles und Künstler aller Sparten, unter anderem der Münchner Bach-Chor, Simone Solga, das Odyssey Dance Theatre. Zuletzt erhielt im Oktober 2020 der Musikkabarettist Lars Redlich den Preis. mm