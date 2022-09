Ringen: Europameisterin Anna Schell verzichtet auf WM-Start

Von: Patrik Stäbler

Da strahlte sie noch: Im April gewann Anna Schell in Budapest den Europameister-Titel – die WM in Belgrad kann die Ringerin vom SC Isaria Unterföhring jetzt aber verletzungsbedingt nur als Zuschauerin verfolgen. © Kadir Caliskan/dpa

Eine Daumenverletzung bremst die Europameisterin aus: Anna Schell vom SC Isaria Unterföhring verzichtet auf die WM-Teilnahme.

Unterföhring – Am Wochenende beginnen in Belgrad die Weltmeisterschaften im Ringen – aber ohne Anna Schell vom SC Isaria Unterföhring. Denn die amtierende Europameisterin hat ihren Start bei der WM abgesagt. Nach Auskunft des Deutscher Ringer-Bunds sind hierfür „persönliche Gründe“ verantwortlich. Die 29-Jährige selbst reagierte in den vergangenen Tagen nicht auf eine Anfrage. Derweil teilt ihr Trainingspartner und langjährige Isaria-Präsident Georg Daimer mit, dass Anna Schell wegen einer Verletzung auf die WM-Teilnahme verzichtet habe.

In Topform hätte die 1,75 Meter große Ringerin sicher zu den Medaillenkandidatinnen bei der WM gezählt, zumal dort – anders als etwa bei Olympia – in ihrer angestammten Gewichtsklasse bis 72 Kilo gerungen wird. In dieser Kategorie holte Anna Schell 2019 bei der Weltmeisterschaft in Kasachstan Bronze, wodurch sie frühzeitig das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio löste. Dort verpasste sie dann jedoch in der Gewichtsklasse bis 68 Kilo eine Medaille und schied im Viertelfinale aus.

Nur wenige Monate später gewann die Polizeioberwachtmeisterin, die seit 2016 der Spitzensportfördergruppe der Bayerischen Polizei angehört, abermals WM-Bronze in Oslo. Und im April dieses Jahres stand Anna Schell dann erstmals bei einer internationalen Meisterschaft ganz oben auf dem Treppchen: Nachdem sie bei der EM 2019 bereits Silber geholt hatte, krönte sie sich diesmal in Ungarn zur Europameisterin – ihr bislang größter Erfolg und zugleich der größte Erfolg einer Isaria-Ringerin in der Klubgeschichte.

Just bei diesem Turnier in Budapest habe sich Anna Schell jedoch eine Daumenverletzung zugezogen, berichtet Georg Daimer, der regelmäßig mit der Spitzenathletin trainiert und laut eigener Aussage in engem Kontakt mit ihr steht. Anfangs hielt man diese Blessur für weniger schlimm, doch dann habe sich herausgestellt, dass eine Sehne im Daumen gerissen sei, so der frühere Isaria-Präsident. Ihm zufolge hätte ein Start in Belgrad mit einem solchen Handicap keinen Sinn. „Ihr fehlt einfach die Kraft im Daumen, der beim Ringen extrem wichtig ist“, sagt Georg Daimer. „Der Daumen ist da so etwas wie ein Schraubstock.“

Nun kann Anna Schell also nur als Zuschauerin verfolgen, wenn in Belgrad bis zum 18. September die Medaillen vergeben werden. In ihrer Gewichtsklasse bis 72 Kilo hat Bundestrainer Patrick Loes infolge ihres Verzichts die Leipzigerin Lilly Schneider für die WM nominiert.