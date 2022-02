Demenzkranker Senior stürzt Bahndamm hinab: S-Bahn-Lokführer kann gerade noch bremsen

Ein demenzkranker Senior ist am Samstag bei Unterföhring einen Bahndamm hinabgestürzt und wurde beinahe von einer S-Bahn erfasst. (Symbolfoto) © mm/Archiv

Riesiges Glück hat ein demenzkranker Senior am Samstag gehabt. Der 79-Jährige stürzte in Unterföhring die Böschung an einem Bahndamm hinab, als gerade eine S-Bahn kam. Dass er unverletzt blieb, grenzt an ein Wunder.

Unterföhring – Der demenzkranke Senior lebt eigentlich in einem Seniorenheim in Unterföhring. Offenbar unbemerkt hatte er die Einrichtung am Samstagmorgen verlassen. Gegen 8.10 Uhr hielt sich der 79-Jährige laut Bundespolizei in unmittelbarer Nähe der Gleise auf einem Bahndamm auf.

Schnellbremsung eingeleitet

Als eine stadtauswärts verkehrende S-Bahn vorbeifuhr, erschreckte er sich und rutschte die Böschung hinunter. Der 60-jährige Triebfahrzeugführer beobachtete das Geschehen, leitete eine Schnellbremsung ein und leistete erste Hilfe. Augenscheinlich hatte der Münchner keine Verletzungen erlitten, machte aber einen verwirrten Eindruck.

Senior bereits als vermisst gemeldet

Über die Notfallleitstelle der DB AG wurden die Bundespolizei und ein Rettungswagen alarmiert. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Mann bereits vermisst gemeldet wurde und aus einem naheliegenden Seniorenheim abgängig war. Der Münchner wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Triebfahrzeugführer erleidet Schock

Die Strecke war bis 9.15 Uhr zwischen Johanniskirchen und Ismaning gesperrt. Weiterhin erlitt der Triebfahrzeugführer aufgrund des Geschehens einen Schock und musste abgelöst werden, sodass die S-Bahn erst 9.45 Uhr weiterfahren konnte.

mm