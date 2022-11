Schulcampus Unterföhring eröffnet: Hier werden Horizonte geweitet und Herzen geöffnet

Von: Charlotte Borst

„Ich bin stark, stark, stark“: Die Zweitklässler der Grundschule schmettern ihr Lied und stimmen die Gäste auf einen Festtag ein, zu dem sie selbst viel beisteuern. © DIeter Michalek

Im Herbst 2020 hat die Schulfamilie Unterföhring das riesige Gebäude bezogen und seither schon mit viel Leben gefüllt. Gleich zwei Staatsminister nutzten die Eröffnungsfeier, um eine der modernsten und größten Schulen Bayerns zu erleben.

Trägt sich ins Goldene Buch ein: Sozialministerin Ulrike Scharf, (dahinter v.l.) Betina Mäusel, Kultusminister Michael Piazolo, Andreas Kemmelmeyer, Ernst Weidenbusch, Claudia Denzinger. © Dieter Michalek

Unterföhring - Die Stars bei der Eröffnungsfeier des Unterföhringer Schulcampus sind am Freitag die Jüngsten: Voll Inbrunst sind die Zweitklässler bei der Sache, gestikulieren schwungvoll und singen von ihrem inneren Kompass, der sie nicht zu „Instagram-Menschen“ werden lässt, weil sie ihren eigenen Stärken vertrauen. Fröhliche, anrührende und innovative Momente haben die Gäste bei der Feierstunde erlebt.Sie nutzten die Gelegenheit, eine der modernsten Schulen Bayerns zu erleben. Über 136 Millionen Euro hat die Gemeinde und 30 Millionen hat der Landkreis hier investiert.

Grundschule, Gymnasium, Hort und Mittagsbetreuung unter einem Dach

Grundschule, Gymnasium, Hort, Sportplätze, Mittagsbetreuung und Mensa – alles unter einem Dach. Das gigantische Schulhaus mit seinen modernen Klassenzimmern sei ein „Leuchtturmprojekt“, das über Unterföhring hinaus strahle, sagte Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) voll Stolz: „Jeder Euro ist gut investiert.“

Von der ersten bis zur 13. Klasse können Schüler an der Mitterfeldallee ihre Schulzeit durchlaufen und werden quasi im Osten eingeschult und 350 Meter weiter westlich als Abiturienten entlassen. 630 Schüler besuchen das Gymnasium, 480 gehen in die Grundschule. Bisher sind die Neuntklässler die Ältesten. Zwei von ihnen, Lena und Sophia, leiteten als gewitzte Moderatorinnen locker und leicht durch das Festprogramm und führten auch Interviews mit der Leiterin des Gymnasiums Betina Mäusel und der Rektorin der Grundschule Claudia Denzinger.

Viele Möglichkeiten, Talente zu fördern

Die Schulfamilie hat nicht nur spannende Partner mit der AWO, der TU München und der Hochschule für Film und Fernsehen gefunden. Sie ist auch exzellent ausgerüstet: In modernen Klassenzimmern wird an digitalen Tafeln unterrichtet, es gibt eine beliebte Schulbibliothek, die Jugendlichen können mit VR-Brillen auf Exkursion gehen, Roboter entwickeln und in der Sternwarte Galaxien beobachten. Besonders gern gesehen ist der Labrador Wilma von Bio-Lehrerin Eva Knoll, der als Schulhündin auch hier und da mal Trost spendet.

Besonderes Ganztagskonzept: Schüler durchlaufen immer wieder neue Module

Genau diese ganzheitliche Bildung hat Schulleiterin Betina Mäusel sich mit ihrem Credo „Horizonte weiten, Herzen öffnen“ zum Ziel gesetzt. Mit ihrem Kollegium hat sie an der Ganztagsschule eine Reihe von Modulen aufgebaut, die die Schüler durlaufen und so alle fünf bis zehn Wochen immer neue Anregungen erhalten.

Sozialministerin Ulrike Scharf überbrachte die Grüße von Markus Söder und gratulierte zu dem enormen Entwicklungsraum, den diese Schule biete. Gerade nach zwei Jahren Pandemie, die vor allem für die Kinder schwer gewesen seien: „Wir müssen den Optimismus zurückgewinnen, mit der Schule funktioniert, weil Kinder etwas Besonderes sind.“

Kultusminister Piazolo: „Pädagogisches Konzept ist durchdacht bis in die letzte Ecke“

Kultusminister Michael Piazolo machte ein Kompliment für das Schulkonzept, es sei „pädagogisch durchdacht bis in die letzte Ecke“. Der Kern der Arbeit vor Ort sei es ja, „unsere Schüler zu Persönlichkeiten zu entwickeln“.

Ernst Weidenbusch rechnete vor, dass der Standard am Schulcampus Unterföhring 2,5 Mal höher sei als die durchschnittliche Schulausstattung in Bayern. Der Vize-Landrat bat die Schüler: „Wenn Ihr in diese Schule geht, seid euch bewusst, dass es der Gemeinde Unterföhring möglich, aber auch so wichtig war, in Euch zu investieren.“