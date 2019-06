Sogar für Unterföhring zu teuer: 60.000-Euro-Skulptur würde eine Million kosten

Weil das Aufstellen einer 60 000 Euro teuren Kunst-Installation die Gemeinde gut eine Million Euro kosten würde, verzichten die Unterföhringer auf die geplante Filmrolle für den Kreisverkehr am Bahnhof.

Unterföhring –Eine liegende Filmrolle aus Aluminium, nicht zu hoch. Das Filmende springt grüßend aus der aufgewickelten Spule nach oben – so hatte sich der Unterföhringer Bernhard Schmid das repräsentative Kunstwerk auf dem S-Bahn-Kreisel vorgestellt. Er selbst wohnt nicht weit weg. Und der Kreisel am Bahnhof zwischen Wohnort und Gewerbegebiet, den derzeit ein schmuckloser Kieshaufen krönt, hatte ihm noch nie gefallen.

+ Gewann den Bürgerwettbewerb: Bernhard Schmid. © Gemeinde Unterföhring Also beteiligte er sich, als vor drei Jahren im Gemeindeblatt zum Ideenwettbewerb aufgerufen wurde, und entwickelte ein Design. Bei einer Amerikareise hatte ihn eine ähnliche Skulptur in Hollywood inspiriert.

16 Vorschläge gingen im Rathaus ein, die Idee von Bernhard Schmid gefiel den Kommunalpolitikern am besten. Doch jetzt scheitert sie an der Umsetzung. Nicht das Kunstwerk ist so teuer, sondern das Fundament. Der Grund: Unter dem Kreisel verläuft der S-Bahn-Tunnel. Alle Kabel und Leitungen, die zwischen Kreisel und Tunnel verlaufen – Strom, Gas und Telekommunikation – müssten verlegt werden. Das Kunstwerk selbst kostet 60 000 Euro. Das Fundament aber verschlingt das 15-Fache: 900.000 Euro.

„Was uns hier vorgelegt wurde, ist ein Schildbürgerstreich.“

„Für eine Million ist das Kunstwerk nicht realisierbar“, bedauerte Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) in der Sitzung des Gemeinderats. Außerdem werde auch die Bahn bei Arbeiten im Untergrund mitreden. Doch CSU-Sprecher Manfred Axenbeck wollten die angeblich so hohen technischen Hürden nicht einleuchten: „Ein Kreisel, den tonnenschwere Lkw befahren, soll dieses Kunstwerk aus Aluminium nicht tragen können?“ Wie könne es da denn sein, dass die Leitungen die Lkw aushalten? Ob es denn keine andere Möglichkeit gebe, fragte er, schließlich würden Fahrgeschäfte auch ohne Fundament aufgestellt. „Hier stimmt die Planung nicht“, stellte er fest und rüffelte: „Es macht keinen Sinn mit diesen Leuten weiter zu planen, was uns hier vorgelegt wurde, ist ein Schildbürgerstreich.“

Bürgermeister Kemmelmeyer dagegen vertraut den umfangreichen Recherchen der Statiker und der Verantwortlichen bei der Deutschen Bahn. „Natürlich stehen die Kosten in keiner Relation“, stellte Dritter Bürgermeister Johann Zehetmair (PWU) fest, auch er hätte die Skulptur sehr begrüßt: „Das Kunstwerk hätte Unterföhring gut zu Gesicht gestanden.“ So wie die Ziegelfassade des neuen VHS- und Musikschulhauses auf den einstigen Lehmabbau und die frühere Ziegelproduktion verweise, hätte die Filmrolle auf die Anfänge der Film- und Fernsehproduktion in Unterföhring verwiesen, als 1958 der Baubeginn für die Riva-Fernsehstudios erfolgte und 1961 der Bayerische Rundfunk folgte und ein Jahr später das ZDF.

Die reizvolle Idee könnte aber vielleicht noch an anderer Stelle umgesetzt werden. Kemmelmeyer hofft, dass sich durch Gespräche mit den Medienunternehmen vielleicht ein anderer Ort finden lässt, wo die Filmrolle als Wahrzeichen willkommen ist, „ohne allzu großen Kostenaufwand“.

Um aber den S-Bahn-Kreisel trotzdem zu verschönern, schlägt SPD-Chef Philipp Schwarz vor, ihn mit drei Wappen von Unterföhring und seinen Partnergemeinden aus Blumen und Steinen zu schmücken.