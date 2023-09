Unterföhringer statt Tölzer Knabenchor: Weltbekanntes Ensemble probt im ZDF-Haus

Stimmungsvoll und stimmgewaltig: Der Tölzer Knabenchor bei einem Auftritt in der Kirche St. Ursula in München. Die Buben proben seit vorigem Jahr in Unterföhring. © heinz weissfuss

Der weltbekannte Tölzer Knabenchor probt seit geraumer Zeit in Unterföhring, genauer gesagt: im ZDF-Haus. Wer sich die Räumlichkeiten anschauen will, kann das an einem Tag der offenen Tür.

Unterföhring – Der Tölzer Knabenchor ist auf den Bühnen dieser Welt zu Haus. An Chören und Solisten erfreuten sich Staatspräsidenten, Päpste, Könige und ein Kaiser. Zum 23. September bittet der Knabenchor zum Tag der offenen Tür ins ZDF-Haus nach Unterföhring.

Im vergangenen Jahr erkor das weltbekannte Ensemble die vormalige ZDF-Kantine zu seiner neuen Heimat. Das macht den Tölzer Knabenchor eigentlich zum Unterföhringer Knabenchor. Nach einem Zwischenstopp in München-Obersendling, wo sich der Knabenchor passenderweise in der Tölzer Straße eingerichtet hatte, verschlug es die Truppe Mitte Oktober 2022 nach Unterföhring. In dem Gebäude in der ZDF-Straße 1 ausreichend Platz gefunden zu haben, nennt Geschäftsführerin Barbara Schmidt-Gaden „eine glückliche Fügung“.

Sogar ein Plätzchen für Hausaufgaben

Seit geraumer Zeit hatte man nach neuen, größeren Räumlichkeiten gesucht. Das ZDF-Haus bietet Schmidt-Gaden und den Knaben 500 Quadratmeter mehr. Quartier bezieht der Chor in leer stehenden Räumen über der ZDF-Kantine. Auf 1300 Quadratmetern ist Platz für Verwaltung, Kleiderkammer, Notenarchiv, einen Probe- und einen Umkleideraum. Für die Jüngsten findet sich sogar ein Plätzchen für Hausaufgaben. Kindern eine Möglichkeit zu bieten, „gleich nach der Schule zu uns zu kommen“, erachtet Schmidt-Gaden als elementar.

Die Geschichte des Tölzer Knabenchors gründet in der Nachkriegszeit. Die vormalige Pfadfindergruppe, deren Mitglieder gut bei Stimme waren, verlustierte sich bei ihren Unternehmungen mit musikalischem Volksgut und Wanderliedern. Als sich die Truppe 1956 aufzulösen begann, suchte ein Gymnasiast nach Wegen, das Singen nicht an den Nagel hängen zu müssen. Der 18-jährige Gerhard Schmidt stellte die Gruppe unter seiner Leitung neu auf. Nach ersten Tonaufnahmen beim Bayerischen Rundfunk im selben Jahr gewann die neue Formation rasch an Renommee. Der Tölzer Knabenchor war geboren.

Auftritt vor Königen und anderen Staatsoberhäuptern

Dem von ihm gegründeten Ensemble blieb Gerhard Schmidt – später: Schmidt-Gaden – ein Leben lang verbunden. Nach ihm übernahm Tochter Barbara Schmidt-Gaden die Geschäftsführung. Seither ist der Tölzer Knabenchor in den bekanntesten Opernhäusern und den beliebtesten Schauspielhäusern zu Gast. Die rund 200 Mitglieder der vier Chöre des Knabenchors traten in der Mailänder Scala, der Suntory Hall von Tokyo, im Petersdom und der Sixtinischen Kapelle zu Rom, der Hamburger Elbphilharmonie und in der New Yorker Carnegie Hall auf. Viele Prominente dieser Welt fanden bei Auftritten Entspannung. Darunter Prinz Charles, Königin Maxima, Bundespräsident Walter Steinmeier, die Päpste Benedikt und Franziskus sowie Kaiser Hirohito. Für das Pult im Orchestergraben engagierte man namhafteste Künstler: Star-Dirigenten wie Herbert von Karajan und Leonhard Bernstein gaben sich die Ehre.

Am 23. September in Unterföhring übt sich der Tölzer Knabenchor in Bescheidenheit. Ein Kinderkonzert und Volkslieder sind am Tag der offenen Tür ab 14 Uhr geplant. Später steht Bach auf dem Programm.

