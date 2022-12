Unbekannter attackiert elfjährigen Bub in Unterföhring

Ein Elfjähriger ist am Mittwochnachmittag von einem Unbekannten vom Fahrrad geschubst und drangsaliert worden. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Unterföhring - Gegen 13.30 Uhr hat der Mann in Unterföhring den elfjährigen Bub mit Wohnsitz in München angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Junge zum Tatzeitpunkt mit seinem Fahrrad unterwegs. Auf Höhe der Mitterfeldallee zum Lohwiesenweg stand am dortigen Hügel der Unbekannte. Beim Vorbeifahren griff er den Jungen unvermittelt an und stieß ihn vom Fahrrad, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Aufgrund der Gegenwehr des Elfjährigen ließ der Angreifer schließlich von ihm ab. Der Bub flüchtete zu Fuß nach Hause. Wie sich herausstellte, hatte der Angreifer ihn leicht verletzt. Die Eltern erstatteten eine Stunde später Anzeige bei einer Polizei. Der Täter aber hatte sich in der Zwischenzeit unerkannt davon gemacht. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) übernommen.

Beschreibung des Täters und Zeugenaufruf

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,80 Meter groß, von fester Statur und hat ein eher ungepflegtes Erscheinungsbild mit Dreitagebart und dunklen, überschulterlangen Haaren. Er trug eine graue Hose mit Kapuze. Wer im angegebenen Zeitraum im Bereich der Mitterfeldallee und Lohwiesenweg etwas beobachtet hat, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium München (Kommissariat 26) unter der Nummer 089/2910-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.