40-Tonner prallt am Nordkreuz ungebremst in Sicherungsanhänger

Von: Günter Hiel

Das Führerhaus wurde völlig deformiert. © Freiwillige Feuerwehr Unterföhring

Mit seinem Sattzelzug ist ein Trucker in der Nacht auf Dienstag am Autobnahnkreuz München Nord ungebremst in einen Sicherungsanhänger geprallt.

Unterföhring - Am Dienstag, 6. Juni kurz nach 1 Uhr kam es auf der A99 Fahrtrichtung AD Süd-West im Bereich des Autobahn Kreuzes München-Nord zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzen. Ein 56-jähriger Fahrer aus Slowenien fuhr mit seinem mit Dämmmaterial beladenenen Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Lkw mit Sicherungsanhänger auf, meldet die Polizei

Auf Grund von Baumaßnahmen war Überleitung auf A9 gesperrt.

Der Sicherungsanhänger stand auf dem ersten Fahrstreifen und zeigte den Verkehrsteilnehmern mittels beleuchteter Verkehrszeichen an, den Fahrstreifen nach links zu wechseln. Auf Grund von Baumaßnahmen war die Überleitung auf die A9 dort gesperrt. Zum Unfallzeitpunkt befand sich niemand in dem Lkw/Anhänger-Gespann.

Ungebremster Aufprall

Durch den ungebremsten Aufprall des Sattelzuges wurde der Anhänger komplett zerstört und auf das Zugfahrzeug geschoben, das ebenfalls erheblich beschädigt wurde. Allein der Schaden an Sicherungsanhänger und Zugmaschine wird auf 200.000 Euro geschätzt. Der Schaden am slowenischen Sattelzug wird mit 65.000 Euro beziffert.

Fahrer kommt noch selbst aus seinem eingedrückten Führerhaus

Der Fahrer des Sattelzuges konnte trotz eingedrückter Fahrerkabine sein Fahrzeug noch eigenständig verlassen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Münchener Krankenhaus verbracht. Die Verletzungen sind schwerwiegend aber nicht lebensbedrohlich. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Feuerwehren Unterföhring und Oberschleißheim im Einsatz

Die Feuerwehren Oberschleißheim und Unterföhring waren um 1.14 Uhr alarmiert worden, meldet die Feuerwehr. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr Oberschleißheim, die auf Grund unklarer Ortsverhältnisse ebenfalls alarmiert waren, hatte sich der Fahrer bereits selbst aus seinem Unfall-LKW befreit und wartete auf dem Seitenstreifen auf die Helfer. „Er muss mehr als nur einen Schutzengel gehabt haben“, sagt Einsatzleiter Florian Klietsch, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Unterföhring.. Nach Erstversorgung kam er in einen Schockraum einer Münchner Klinik.

Autobahn teilweise bis auf eine Spur gesperrt

Die Feuerwehr übernahm die Verkehrsabsicherung, band auslaufende Betriebsmittel und stellte den Brandschutz sicher. Die Autobahn war teilweise bis auf eine Spur gesperrt. Um 03.14 Uhr war der Einsatz beendet und die Unfallstelle wurde an die Polizei und die Autobahnmeisterei übergeben. Von der Feuerwehr Unterföhring waren 15 Kräfte im Einsatz, von den Oberschleißheimern 17.