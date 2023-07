76-Jähriger ertrinkt im Poschinger Weiher

Leblos im See gefunden

Einen leblos im See treibenden Mann haben Badegäste am Samstagabend am Poschinger Weiher bei Unterföhring entdeckt.

Unterföhring - Am Samstag gegen 19.10 Uhr haben mehrere Badegäste am Poschinger Weiher eine leblose Person im Wasser treiben sehen. Die Wasserwacht holte den Mann sofort aus dem Weiher undd führte Reanimationsmaßnahmen durch, bis dder Notarzt eingetroffen war.

Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos - Polizeei ermittelt

Leider waren alle Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos., meldet die Polizei. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 76-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Das Kommissariat 12, zuständig für Todesermittlungen, hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Klärung des Vorfalls übernommen.