Ab 21. Juli wieder freie Fahrt für alle über die Isarbrücke am Föhringer Ring

Von: Günter Hiel

Die Herzog-Heinrich-Brücke (Archivfoto) © klaus haag

Die Isarbrücke am Föhringer Ring ist ab Freitag, 21. Juli, wieder für alle Fahrzeuge frei befahrbar. Ein Brand hatte die Brücke beschädigt.

Unterföhring - Ein Brand in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli unter der Herzog-Heinrich-Brücke hatte zu erheblichen Verkehrseinschränkungen am Föhringer Ring bei Unterföhring geführt. Die nicht unerheblichen Brandschäden an der Isarbrücke hatten zur Folge, dass die Brücke gesperrt und nach statischer Überprüfung zunächst nur für den Pkw-Verkehr wieder freigeben werden konnte.

Arbeiten zur Verstärkung des durch den Brand beschädigten Stahlträgers

Die gute Nachricht: Die Arbeiten zur Verstärkung des durch den Brand beschädigten Stahlträgers können noch an diesem Donnerstag, 20. Juli, abgeschlossen werden, meldet das Staatliche Bauamt Freising. Somit kann die Herzog-Heinrich-Brücke am Föhringer Ring dann auch wieder die Lasten des Schwerverkehrs aufnehmen kann. Der Föhringer Ring ist ab 21. Juli wieder für alle Fahrzeuge frei befahrbar und die 7,5 Tonnen Beschränkung aufgehoben.