Alles Bio! Unverpackt-Laden verkauft seit einem Jahr faire Lebensmittel

Von: Andreas Sachse

Müsli zum Selberzapfen: Seine Behälter kann man in den Unverpackt-Laden mitbringen. © privat

Der Unterföhringer Unverpackt-Laden bietet seit einem Jahr faire Lebensmittel an. Zudem leistete er Bildungsarbeit in Schulen und Kitas.

Unterföhring – Der vor einem Jahr eröffnete Unverpackt-Laden hat sich in Unterföhring etabliert. Bio aller Art gibt es im Geschäft am S-Bahnhof. Das Café am selben Ort lädt zum Verweilen ein. Als drittes Standbein entwickelt die Genossenschaft „Unterföhring Miteinand“ die Bildungsarbeit.

Lange Zeit hatte man in Unterföhring zu Recht fragen dürfen: Warum gibt´s hier eigentlich kein Bio? Die im September 2020 gegründete Genossenschaft füllt die Lücke auf. Der Unverpackt-Laden vertreibt biologisch angebaute Lebensmittel. Das Sortiment reicht von Obst und Gemüse über Kaffee und Gewürze, Süßigkeiten und Nudeln bis zu Kosmetika. Alles Bio! Kurze Vertriebswege sind Bestandteil des mit dem selbst gegebenen Markenzeichen „UFG“ trefflich umschriebenen Konzepts. UFG, das steht für Unverpackt, Fair und Gemeinsam.

Das Unverpackt-Team: Sechs Festangestellte und einige Aushilfen arbeiten im Laden. © Privat

Der mittlerweile an die 250 Mitglieder starken Genossenschaft geht es nicht nur darum, den Unterföhringern Bio anzubieten. Die Genossen sind bemüht, die Idee des nachhaltigen Einkaufens breitenwirksam zu vermitteln. Laut Sprecher Marcel Höller hat man bislang vier Workshops mit Gruppen eines Kindergartens und einer Schulklasse durchgeführt.

Als geradezu sinnstiftend vertreibt Unverpackt eine Obst- und Gemüsekiste. Kunden bietet der Laden ein Abo an. Interessenten registrieren sich über die Homepage der Genossenschaft. Unverpackt ist im Begriff, ein Netzwerk mit befreundeten Initiativen in der Region aufzubauen, etwa dem Ökologischen Bildungszentrum (ÖBZ) aus Bogenhausen. Das Tagwerk Bio-Metzgerei verkauft bereits jeden Donnerstagnachmittag vor dem Unverpackt-Laden biologisch produzierte Fleisch- und Wurstwaren. Für Firmen, Kegelgruppen und Hochzeitsgesellschaften stellt Unverpackt auf Nachfrage ein Bio-Catering zusammen.

Großen Wert legt man auf die Säule „Bildung und Begegnung“, eine „Sparte, die immer mehr Schwung aufnimmt“, wie Höller erläuterte. Die Genossenschaft beschäftigt sechs fest angestellte Mitarbeiter, lebt darüber hinaus vom unentgeltlichen Engagement ihrer 250 Genossen. UFG-Mitglieder erwerben Anteilsscheine in Höhe von jeweils 150 Euro.

