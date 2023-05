Anreiz für mehr Inklusion: Neuer Preis für Vereine und Firmen in Unterföhring

Von: Andreas Sachse

Den Fokus auf die Inklusion will man in Unterföhring richten. (Symbolbild) © dpa/Daniel Maurer

Mit einem Preis will die Gemeinde Unterföhring künftig Vereine und Firmen bedenken, die sich besonders um die Inklusion verdient machen.

Unterföhring – Mithilfe eines Inklusionspreises will die Gemeinde Brücken zwischen Behinderten und der Gesellschaft schlagen. Die Auszeichnung richtet sich an Vereine, an Institutionen und an Unternehmen, die sich um Strukturen bemühen, um Behinderten eine unbeschränkte Teilnahme zu ermöglichen, meldet die Gemeinde in einer Pressemitteilung.



Die Anregung zu dem Inklusionspreis gehe auf die PWU im Gemeinderat zurück. Die Fraktionen beauftragten die Verwaltung in der jüngsten Sitzung einstimmig, die Voraussetzungen zur Durchführung eines entsprechenden Verfahrens zu schaffen. Ein Preis wie dieser soll insbesondere Unterföhringer Vereinen und Institutionen, aber auch der Wirtschaft, Anreize bieten, sich nachhaltig um Inklusion zu bemühen, erläuterte die stellvertretende PWU-Fraktionssprecherin, Gertrud Mörike, die Motivation ihrer Fraktion, der Inklusion den Weg zu bereiten, heißt es in der Mitteilung.. Dass die Gemeinde heuer Gastgeber einer Delegation neuseeländischer Sportler für die Special Olympics World Games in Berlin sei, habe den Ausschlag gegeben, sich noch heuer für einen Inklusionspreis einzusetzen.

„Vereine sind ein wunderbarer Ort, Inklusion zu ermöglichen“

Dabei sei es der PWU nicht allein darum gegangen, der Delegation aus Neuseeland einen angenehmen Aufenthalt zu bereiten, ergänzte Mörike. Bei den Vorbereitungen sei der PWU nur allzu klar geworden, dass dieses Thema vertieft in der Gesellschaft verankert werden müsse, meinte die Fraktionsvize: „Die Vereine sind ein wunderbarer Ort, Inklusion zu ermöglichen.“ Mit über 60 ortsansässigen Vereinen stelle Unterföhring hierfür ein beachtliches Potenzial.



Die Verwaltung ist nun aufgerufen, Rahmenbedingungen für Ausschreibung und Bewerbung sowie für konkrete Anforderungen an inklusive Projekte, die Bewertung und die Preisverleihung zu formulieren.

