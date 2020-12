Arbeiter von tonnenschwerer Kabelrolle eingequetscht

Eine tonnenschwere Kabelrolle ist zwei Arbeitern in Unterföhring vom Hubwagen gerutscht und hat die beiden Männer gegen die Hauswand gequetscht.

Unterföhring - Der Betriebsunfall passierte laut Polizei am Montag, 28. Dezember, um 14.30 Uhr bei einer Elektroanlagenfirma in der Feringastraße. Dort transportierten zwei Arbeiter auf einem Hubwagen eine große Kabelrolle, rund eine Tonne schwer. Plötzlich rutschte die Last vom Wagen und quetschte die beiden Männer, 33 und 43 Jahre alt, gegen die Wand.

Kollegen befreien die Männer

Kollegen eilten zu Hilfe und befreiten die beiden. Sie wurden laut Polizei im Rücken- und Brustbereich verletzt und mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

