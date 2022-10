Arbeitsmarktzulage bis Ende 2024 verlängert

Das Personal in Unterföhrings Kitas bekommt weiterhin die Arbeitsmarktzulage

Die Gemeinde Unterföhring bezahlt Erziehern und Erzieherinnen weiterhin die Arbeitsmarktzulage - vorerst bis Ende 2024.

Unterföhring – Die Gemeinde hält an der Arbeitsmarktzulage für Erzieher und Kindergärtnerinnen fest. Ohne den monatliche Bonus in Höhe von 200 Euro hätte Unterföhring auf dem angespannten Markt wohl keine reelle Chance, das begehrte Personal in hiesige Kitas zu locken.

Gegenwärtig 146 Beschäftigte in Tagesstätten der AWO kosten die Gemeinde 330 000 Euro an Zulagen pro Jahr. Das Rennen um die Gunst von Erziehern und Kindergärtnerinnen war vor acht Jahren eröffnet worden, als der Kommunale Arbeitgeberverband Bayern der Arbeitsmarktzulage den Segen erteilte. Mit dem Beschluss der Landeshauptstadt München im Oktober 2014, die Bezüge für in der Kinderbetreuung tätiges Fachpersonal aufzuwerten, sahen sich die Kommunen im Landkreis gezwungen, nachzuziehen. Die vier Wochen darauf vom Unterföhringer Gemeinderat auf den Weg gebrachte Arbeitsmarktzulage sollte zunächst bis Ende dieses Jahres ausgezahlt werden.

200 Euro im Monat

Um im Ringen um pädagogisches Fachpersonal nicht den Anschluss zu verlieren, verlängerten die Fraktionen die Maßnahme, wie bisher, widerruflich bis Ende Dezember 2024. Dem Beschluss war ein Antrag des AWO-Bezirksverbands Oberbayern vorausgegangen. Der monatliche Bonus für die ohnehin nicht übermäßig gut bezahlte Berufsgruppe gilt den Fraktionen als Anerkennung der in Kindertagesstätten geleisteten Arbeit. Die bisherige Qualität in der Kinderbetreuung wolle man in Unterföhring unbedingt aufrecht erhalten. Zu den Zahlen: Jeweils 200 Euro werden an Fachkräfte in Vollzeit ausbezahlt. Die 52 in Teilzeit tätigen Erzieher und Kindergärtnerinnen erhalten einen anteiligen Betrag.

