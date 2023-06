Die Schlemmer-Brüder starten durch: Neue Wirte im Bürgerhaus eröffnen am 1. Juni

Von: Andreas Sachse

Pizza, Pasta und Bayerisches servieren Gianni (l.) und Giuseppe (M.) im „Il Diamante“ im Unterföhringer Bürgerhaus. Ihr Bruder Gino hilft tatkräftig bei der Eröffnung. © Gerald Förtsch

Die neuen Wirte, zwei Brüder mit italienischen Wurzeln, starten im Unterföhringer Bürgerhaus durch. Sie servieren bayerisch-mediterrane Küche.

Unterföhring – Der neue Pizzaofen im Lokal im Bürgerhaus in Unterföhring ist schon eingebaut, heute feuern ihn die neuen Wirte zum ersten Mal an. Das Restaurant im Bürgerhaus wird künftig von zwei Brüdern geführt: Giuseppe (33) und Gianni Votta (24) bieten ihren Gästen im „Il Diamante“ bayerisch-italienische Küche. Die Unterföhringer dürfen sich auf Pasta, Pizza und auf erlesene Fischgerichte freuen.

Schneller als erwartet nehmen die Neuen das Lokal in Betrieb. Keine acht Wochen, nachdem „Sallis Kitchen“ die Pforten geschlossen hatte, hat die Gemeinde einen Nachfolger unter Vertrag genommen. Kulturamtschefin Barbara Schulte-Rief ist mehr als zufrieden. Das von den Gebrüdern Votta präsentierte Konzept überzeugte den Gemeinderat.

Bereits in der Umgebung gekocht

Die aus Marsicovetere, einer 6000-Seelen-Gemeinde in der süditalienischen Provinz Potenza in der Basilikata stammenden Vottas gehören einer erfahrenen Wirte-Familie an. Giuseppe, der ältere der beiden, war mehrere Jahre Küchenchef im „Caruso“ in Oberföhring sowie Pächter der Vereinsgaststätte an der Johanneskirchner Straße. Von 2019 bis 2021 war er außerdem in der ZDF-Kantine in Unterföhring tätig. Bis 2019 unterhielt er im Nebenerwerb die Wirtschaft auf der Trabrennbahn in Daglfing.

Die guten Erfahrungen in der ZDF-Kantine und im Ristorante „Caruso“, wo der 33-Jährige tatkräftig von der Familie unterstützt worden war, gaben für ihn den Ausschlag, sich mit seinem Bruder in Unterföhring zu bewerben. „Für mich war es wichtig, in der Nähe meines zu bleiben“, sagte der nach wie vor in Oberföhring lebende Giuseppe Votta. Während seiner Tätigkeit in der ZDF-Kantine in Unterföhring hätten sich darüber hinaus zahlreiche gute Freundschaften entwickelt.

Im „Il Diamante“ im Bürgerhaus wird der 33-Jährige als Chef de la Cuisine tätig sein, also als Küchenchef. Sein Bruder Gianni ist als Betriebswirt vorgesehen, er hat die Zahlen im Blick. Was die Karte betrifft, bleiben die Vottas ihren Traditionen und ihrer Herkunft treu: alpenländisch-mediterran. „Mittags gibt es bayerische und italienische Küche“, verriet Giuseppe. „Am Abend kochen wir in erster Linie italienisch.“ Wie’s schmeckt, könnten die Unterföhringer ab heute erfahren. Der Pizzaofen wartet schon.

