Bürgermeister hat attraktives Kiesa-Gelände verkauft - Dort sollen 700 Wohnungen entstehen

Von: Charlotte Borst

Bis Oktober 2024 nutzt das Containerdepot zwischen Neubruchstraße (l.) und Mitterfeldallee (oben) das Gewerbegebiet. Dann sollen rund 700 Wohnungen entstehen. Bürgermeister Kemmelmeyer hat verkauft. (Archivbild) © Lukas Prommer

Unterföhrings Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer hat das attraktiv gelegene Kiesa-Gelände verkauft. Die Investoren planen dort das Wohnquartier „Neues Mitterfeld“.

Unterföhring – Bisher musste Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) die Sitzungsleitung stets an seinen Stellvertreter Manuel Prieler übergeben, wenn der Gemeinderat – meist nicht öffentlich – über das Kiesa-Gelände und das größte Unterföhringer Wohnbauprojekt der nächsten Jahre beratschlagte. Kemmelmeyer verließ den Saal und stimmte nicht mit, er war als Eigentümer persönlich betroffen. Jetzt hat die Familie Kemmelmeyer den Firmenstandort verkauft. Die HVI Unterföhring GmbH & Co. KG hat das ehemalige Werksgelände der Firma Kiesa erworben, auf dem rund 700 Wohnungen für etwa 1500 Menschen entstehen werden.

Eigentümer der 102.000 Quadratmeter Bauland ist die HVI Unterföhring mit Sitz in der Münchner Seidlstraße, eine Kooperation der Projektentwickler HI Wohnbau GmbH, Investa Holding GmbH und Dr. Vogg Immobilien GmbH & Co. KG. Laut einer Pressemitteilung will die HVI Unterföhring „ein nachhaltiges und innovatives Wohnquartier“ errichten, kombiniert mit einem Angebot aus Einzelhandel- und Gewerbeflächen sowie einer Kindertagesstätte. Man habe ein sehr gutes Arbeitsverhältnis zu den neuen Eigentümern, erwähnt Zweiter Bürgermeister Prieler (PWU).

„Nicht das Geschäft unserer Familie, Wohnungen zu entwickeln und zu errichten“

Die Familie Kemmelmeyer hat sich Ende Dezember 2021 „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ zum Verkauf des Grundstücks entschlossen, sagt Kemmelmeyer. Der Verkauf ist abgeschlossen, die Familie vollständig ausgeschieden. Für Bauingenieur Andreas Kemmelmeyer, der den Familienbetrieb in dritter Generation als Geschäftsführer leitete, bevor er 2014 erstmals zum Bürgermeister gewählt wurde und einen Mitarbeiter als Geschäftsführer einsetzte, war die Verkaufsentscheidung „ein Riesenschritt“, erzählt er. „Wir haben die Entscheidung lange abgewogen. Es ist nicht das originäre Geschäft unserer Familie, Wohnungen zu entwickeln und zu errichten.“ Man verschulde sich über Jahrzehnte und könne das Quartier nur in kleinen Schritten entwickeln. Das sei nicht im Sinne der Gemeinde.

Der Verkauf ermögliche der Gemeinde jetzt mit einem professionellen Projektentwickler die Transformation der Flächen weg vom Gewerbe mit Containerterminal hin zu einem qualitätvollen Wohnquartier. Man habe sich nach längerer Suche für HVI entschieden, „weil es sich um bodenständige Investoren handelt.“ Die Familie Kemmelmeyer gründete die Kiesa KG, um das Areal zwischen Münchner Straße und Bahnlinie zu verwalten. Mit den Bahngleisen wird auch das Containerdepot München (CDM) verschwinden, das hier seit 1978 tätig. Im Oktober 2024 endet der Pachtvertrag. CDM ist auf der Suche nach einem neuen Standort.

Bürgermeister darf auch weiterhin nicht an Abstimmung teilnehmen

Wie das neue Wohnquartier aussieht, ist Thema des laufenden Bebauungsplanverfahrens, das auf dem Flächennutzungsplan baisert, der aus einem Planungsworkshop 2015 hervorgegangen ist. Aufgabe des Architektenwettbewerbs war es, die Entwicklung eines städtebaulichen und landschaftsplanerischen Gesamtkonzeptes zu erarbeiten. Der Siegerentwurf von Delaossa-Architekten ist Grundlage der Planung und wird entsprechend der Abstimmungen mit der Gemeinde aktualisiert. Die Gemeinde hat sich im Rahmen der SoBoN (Sozialgerechte Bodennutzung) eingebracht und vor dem Verkauf an die HVI eine Fläche von rund 10 000 Quadratmetern im östlichsten Teil erworben, um Mietwohnungen für Unterföhringer zu errichten. 2021 fasste der Gemeinderat einen öffentlichen Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren. Nach Abschluss der Überarbeitungen will HVI in den nächsten Monaten die aktualisierten Pläne für das Projekt „Neues Mitterfeld“ öffentlich vorstellen und einen Dialog mit den Bürgern starten, heißt es in der Pressemitteilung.

Andreas Kemmelmeyer will auch künftig nicht an Abstimmungen zum „Neuen Mitterfeld“ teilnehmen, selbst wenn er theoretisch wohl dazu befugt wäre. Er teilte dem Gemeinderat mit, dass er den Saal verlassen wolle, wenn es um das einstige Kiesa-Gelände geht, um nicht dem Vorwurf der Befangenheit Vorschub zu leisten.

