Burschen verdrängen Obdachlose

Auf dem ehemaligen Eon-Betriebshof

von Charlotte Borst schließen

Die Unterföhringer Burschen suchen ein Vereinsheim. In einem Jahr sollen sie Räume im neuen Feststadl bekommen. Doch am liebsten würden die jungen Männer jetzt schon einen Treffpunkt in der früheren Eon-Kantine einrichten. Nur hat die Gemeinde hier andere Pläne: Sie will Notunterkünfte für Obdachlose vorhalten.