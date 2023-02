CSU-Chef über neues Zentrum: „Sehe die Ortsmitte den Bach runtergehen“

Von: Charlotte Borst

Modern und nachhaltig soll der Neubau des Rathauses in Unterföhring werden. Der Saal wird nach oben verlegt. © Grafik: Raum und Bau/ Jonas Bloch

Die CSU sorgt sich um Unterföhrings neue Ortsmitte. Sie fordert nun einen „großen Wurf“ für das neue Zentrum. Das Rathaus, ein wichtiger Baustein, wird allerdings erst 2027 bezugsfertig.

Unterföhring – Die Inbetriebnahme des neuen Rathauses wird sich um ein Jahr verzögern: Das Rathaus werd wohl erst im August 2027 fertig, sagte Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) in der Sitzung des Gemeinderats. Für diesen „Meilenstein“ lasse man sich Zeit, „und wenn es September oder November 2027 wird.“ Es gehe hier nicht um einen Wahltermin, ergänzte er: „Wenn die künftigen Nutzer noch eine Planungsrunde drehen, dann ist es eben so.“

Für 49 Millionen Euro soll das Rathaus in Holz-Hybrid-Bauweise der Mittelpunkt der neuen Ortsmitte am S-Bahnhof werden. Nachhaltigkeit soll von Anfang an umgesetzt „und dann gelebt werden“, hob Kemmelmeyer hervor. Die Architekturprofessorin Natalie Eßig von der Hochschule München begleitet den Planungsprozess.

„Wie wollen wir jetzt Leben in den Innenhof bringen?“

Aus statischen Gründen wird der Sitzungssaal in die oberste Etage verlegt, wo bisher das Bürgermeister-Büro vorgesehen war. Auch die Arkaden im Erdgeschoss stehen auf dem Prüfstand. Ebenso wie die Cafeteria, die ursprünglich zugleich Kantine und öffentliches Café sein sollte. Eine Umfrage unter den Mitarbeitern zeigte, dass das 200 Quadratmeter große Café vom Personal nicht angenommen wird. Kemmelmeyer schlug daher vor, im Erdgeschoss eine andere Nutzung einzuplanen.

Diese Wendung bedauerte Gemeinderätin Stephanie Moser (Grüne): „Eine öffentliche Cafeteria hätte dem Rathaus einen demokratischen öffentlichen Charakter gegeben.“ Sie befürchtet, dass unter dem Etikett „lebendige Ortsmitte“ etwas recht Fades produziert werde: „Wie wollen wir jetzt Leben in den Innenhof bringen?“.

Unzufrieden ist auch Manfred Axenbeck (CSU): „Eine Gastronomie muss rein“, sagte der Schreinermeister, der sich auch gegen die geplante Holzfassade aussprach. Sie würde verwittern, grau und unansehnlich werden. Er kritisierte, dass der große Wurf für die Ortsmitte fehle: „Es sind drei Einzelteile. Die Musikschule, die schon fertig ist, dann das Rathaus“, aber für alles weitere fehle ein Konzept. Früher sei von einem Kindergarten die Rede gewesen. Der Bürgermeister sollte auch mit der Eigentümerfamilie Vaitl-Gloo sprechen, der die private Fläche zwischen VHS und Rathaus gehört. „Ich sehe die Ortsmitte den Bach runter gehen“, sagte der CSU-Fraktionschef und kritisierte, man sollte nicht stückweise planen.

Kemmelmeyer entgegnete, es sei doch die CSU gewesen, die den Plänen der Familie Vaitl-Gloo nicht zugestimmt habe. „Man muss dranbleiben“, hielt Axenbeck dagegen. Wolfram Vaitl-Gloo plante vor vier Jahren auf seinem Ortsmitte-Teil ein Ärztehaus, Betreutes Wohnen, Gastronomie, ein Hotel und Wohnhäuser, setzte sich aber über den städtebaulichen Siegerentwurf hinweg und ließ die Pläne platzen, weil aus dem Gemeinderat – auch wegen der Sobon-Regel – Gegenwind kam.

Architekten arbeiten weitere Varianten aus

Marianne Rader (CSU) forderte, dass die Gemeinderatsfraktionen besser in den Planungsprozess eingebunden werden sollten. Sie findet es nicht in Ordnung, dass man drei Tage vor der Sitzung 139 Seiten studieren müsse, um sich über die Planung zu informieren, die der Gemeinderat doch steuern sollte. Kemmelmeyer sicherte zu, dass die Fraktionen stärker eingebunden werden.

Thomas Weingärtner (SPD) lobte das Motto „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“, bezweifelt aber die Nachhaltigkeit des Projekts, das bestehende Rathaus habe dagegen 50 Jahre lang keine Nachfolgekosten verursacht. An den Arkaden würde er festhalte, ebenso wie Günter Peischl (PWU).

Auch bei der Frage, wie die „Arbeitswelt von morgen“ im Rathaus aussieht, lässt sich der Gemeinderat von einer Expertin beraten. Viele Arbeitnehmer wollen zwischen Büro und Homeoffice wechseln, aber auf einen festen Arbeitsplatz im Rathaus auch nicht verzichten. Man will offen sein für moderne Modelle und Wünsche der Nutzer.

