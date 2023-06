Pink, Magenta, Purpur? Das ist der wohl schrillste Bauhof Bayerns

Von: Andreas Sachse

In Unterföhring wurde jetzt der wohl schrillste Bauhof Bayerns eingeweiht. Kosten: 24 Millionen Euro.

Unterföhring – Ob Lila, Magenta oder Purpur – eins ist sicher: Der neue Bauhof an der Birkenhofstraße in Unterföhring fällt auf. Im Verlauf der kirchlichen Segnung klärt Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) die Öffentlichkeit auf: Es ist Verkehrspurpur. Die Diskussion um den passenden Farbton hat die Veranstaltung geprägt. Einer meinte sogar, eine Spur eines großen Telekommunikations-Anbieters zu erkennen. Als Kemmelmeyer das Rätsel schließlich löste, stand fest: Die Entscheidung, die Fassade in dieser Farbe zu halten, ist im positiven Sinne mutig.

Kommenden Monat soll der Bauhof in Betrieb genommen werden

Auf den neuen Bauhof wartet Unterföhring schon seit Jahren. Den längst zu eng gewordenen Stammsitz an der Münchner Straße 142 hatte man im Laufe der Zeit um fünf Außenstellen erweitern müssen. Bauhofleiter Hans Wohlfeil erinnerte an einen „ersten Anlauf“ vor mehr als 20 Jahren. Dann sei die Sache wieder eingeschlafen. 2015 endlich der entscheidende Antrag im Gemeinderat; der erste Spatenstich im Mai 2021. Kommenden Monat soll der Bauhof in Betrieb genommen werden.

Platz auf rund 14.000 Quadratmetern

Dass das Konzept des Neubaus auf Vorschlägen des Bauhof-Teams fußt, fand Wohlfeils ausdrücklichen Beifall. Auf gut 14 000 Quadratmetern reihen sich Werkstätten, Lager- und Fahrzeughallen sowie das zweigeschossige Dienstgebäude um einen lichten Innenhof mit Bäumen und großzügigen Freizeitflächen für die 28 Mitarbeiter. Bei zuletzt 23,9 Millionen Euro sind die vor drei Jahren prognostizierten Kosten für den Neubau um vier Millionen Euro überzogen worden. Schnellladesäulen für E-Autos und eine Photovoltaikanlage sind Bestandteil des Konzepts. Es sei an der Zeit gewesen, den Mitarbeitern einen ebenso ansprechenden wie funktionalen Arbeitsplatz zu schaffen, entschuldigte sich Kemmelmeyer für die lange Zeit des Wartens. „Ihr habt nie die Geduld verloren.“

Farbe spielt auch im Innern des Gebäudes eine Rolle

Die Farbe der aus Holz und Metall gestalteten Fassade mag gewöhnungsbedürftig sein, ungewöhnlich alle Male: „Hauptsache, ihr fühlt euch wohl!“ Das Dienstgebäude ist im Obergeschoss mit zwei, jeweils 80 Quadratmetern großen Mitarbeiterwohnungen ausgestattet. Farbe spielt auch im Innern des Gebäudes eine Rolle: Die Toiletten leuchten in Gelb – Verkehrsgelb, wie man so sagt.

Was die Fassade betrifft, sieht Bauhofleiter Wohlfeil sich und sein Team sogar in die Funktion eines Trendsetters gerückt: Das Kardinälen und Kaisern dereinst vorbehaltene Purpur scheint bereits auf die Umgebung zu wirken: Claudia Leitner (CSU), eine der Gemeinderätinnen, war während der kirchlichen Segnung im purpurfarbenen Jacket gesichtet worden. Oder war es doch pink?