Der Herr der Schlüssel von St. Valentin: Pfarrverband trauert um Mesner Peter Gräsler

Von: Sabina Brosch

Peter Gräsler setzte sich für die Ökumene ein. © Privat

Er war Pfarrgemeinderat, Kommunionshelfer und der Herr der Schlüssel: Nun ist Peter Gräsler, Mesner im Pfarrverband St. Valentin in Unterföhring, gestorben.

Unterföhring – Nur wenige können sich rühmen, zum Geburtstag eine Arie aus „Don Giovanni“ als Geschenk zu bekommen. Peter Gräsler ist einer davon, zu seinem 80. bekam der Opernliebhaber von seiner Gemeinde ein eben solches besonderes Ständchen. Die Pfarrgemeinde St. Valentin in Unterföhring bedankte sich damit für seine Zuwendung und Sympathie und für sein 30-jähriges Engagement. Nun muss der Pfarrverband Abschied nehmen von seinem Mesner. Peter Gräsler ist mit 81 Jahren verstorben.



Er hinterlässt eine große Lücke, nicht nur als Haushüter, sondern auch als Mensch mit Hingabe und Herzblut für die Ökumene. In den drei Jahrzehnte war er Pfarrgemeinderat, dem er zwölf Jahre vorstand, Lektor, Kommunionhelfer, Wortgottesdienstleiter, Mitarbeiter der Kolpingsfamilie, Leiter der Ministranten und eben „mansionarius“. Gräsler oblag die Schlüsselgewalt über die Kirche, er war für das Auf- und Zusperren verantwortlich. Da St. Valentin von einem Friedhof umgeben ist, traf er hier jeden Morgen und Abend viele Besucher, für die er gerne und jederzeit Ansprechpartner für alle kirchlichen Themen war.



Gerne mit anderen über Glauben diskutiert

Für Gräsler war die Pfarrgemeinde in erster Linie das „Volk Gottes auf dem Weg“. Gerne diskutierte er mit anderen über den Glauben und vergaß dabei nicht, miteinander zu arbeiten und auch zu feiern. Wichtig war ihm, sich aufeinander verlassen zu können, das soziale Handeln, im Idealfall sah er die Pfarrgemeinderäte als Freunde.



Das ökumenische Miteinander war für ihn eine Herzensangelegenheit. In Hannover geboren, war Gräsler eigentlich Protestant, konvertierte jedoch mit zehn Jahren, als die kriegsverwitwete Mutter einen Katholiken heiratete. Seine Ehefrau Monika, mit der er 56 Jahre verheiratet war, ist evangelisch, daraus resultierte sein leidenschaftlicher Einsatz für die konfessionsverbindende Ehe und die Ökumene. Gräsler setzte sich für die Verbindung der Konfessionen ein und war Mitbegründer des ökumenischen Friedensgebets in Unterföhring.



28 Jahre Geschäftsführer des Diözesanrats

Neben seiner Ausbildung als Holzkaufmann absolvierte er die klassische Ministrantenkarriere bis zum Dekanatsjugendleiter. In der Erzdiözese München und Freising arbeitete er bei der Münchner Kirchenzeitung, war 28 Jahre Geschäftsführer des Diözesanrats. Mit zahlreichen Diavorträgen über seine Reisen sammelte er Spenden für die Mission und unterstützte damit Bildungsprojekte in Südamerika und den Aufbau einer Schule in Kolumbien.



Seit 1970 lebte er in Unterföhring, dessen Bürgern er durch den Ketchup- und Marmeladenverkauf auf dem Christkindlmarkt gut bekannt ist.



Kirchendienst war für Gräsler stets der Dienst am Menschen, den er mit außerordentlicher Hingabe versah. Nie war sein Dienst als Mesner in der kleinen Bauernbarockkirche, in die er sich vom ersten Anblick an verliebt hat, eine Bürde. Zuverlässig, stets umsichtig, unermüdlich war sein Einsatz – ein Paradebeispiel dafür, dass ein ursprünglich norddeutscher Protestant in einer katholischen Kirche Bayerns nicht nur Fuß fassen, sondern auch bleibende Spuren hinterlassen kann.

