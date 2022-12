Die Plätzchen-Fahrscheine, bitte: Modeleisenbahner verzaubern Groß und Klein

Von: Andreas Sachse

„Wir wollten heuer was für die Kinder tun“: Markus Schweikl (l.) und Josef Frey aus dem Vorstand der Modelleisenbahnfreunde stellten die Weichen für den Kinderzug. © Gerald Förtsch

Die Modelleisenbahnfreunde haben mit ihrem Kinderzug ihre jungen Fahrgäste auf dem Unterföhringer Christkindlmarkt verzaubert. Doch auch die Erwachsenen kamen auf ihre Kosten.

Unterföhring – Was es nicht alles gibt für Eisenbahn-Enthusiasten: Spur H0, Spur N, Spur Z. Dann noch 1/G und Spur 0 aus den 1930er Jahren. All das gab es auch zu sehen auf dem Unterföhringer Christkindlmarkt. Doch darauf ist es den Modelleisenbahnfreunden gar nicht angekommen. Die großen Jungs wollten den Kleinsten eine Freude bereiten. „Etwas Soziales tun“, verrät Josef Frey. „Wir wollten heuer was für die Kinder tun.“

Wie gut ihnen das gelungen ist, liest man dem Vereinsvorsitzenden an den Augen ab. Gerade eben rauscht die Kindereisenbahn am Stand der Modelleisenbahnfreunde vorbei, vollgepackt mit Vor- und Grundschulkindern. Und einem Erwachsenen auf dem letzten Wagen, der einen vielleicht dreijährigen Buben festhält. Alle haben sie Spaß – und auch Josef Frey grinst. Die Arbeit hat sich gelohnt.

Fahrkarten gleich ausverkauft

Eine Woche lang sind die Eisenbahnfreunde mit Hammer, Säge und Nägeln zum Platz vor dem Bürgerhaus, um sich einen Stand zu bauen. Um ein paar Ecken ist Frey an einen Augsburger Schausteller gelangt, der ihnen für drei Tage den Kinderzug borgte. Die Kosten übernahm die Gemeinde.

Das ist längst nicht alles: In dem kleinen Häuschen neben dem Stand der Modelleisenbahnfreunde dreht eine H0 ihre Runden. Der erste Anhänger transportiert ein Dutzend Spekulatius. „Fahrkarte“ steht darunter „geschrieben“. „Unsere Tickets kann man sogar essen“, sagt Josef Frey. Eine halbe Ewigkeit haben seine Frau und ein paar Vereinsmitglieder gebraucht, um Butterplätzchen zu backen und ihnen die Form einer Lok zu verpassen. Die Plätzchen waren als Fahrkarten gedacht, als Wegzehrung für die Fahrt mit dem Kinderzug. 200 Stück hatten sie geschafft, am ersten Abend, dem Freitag, waren fast alle aufgebraucht. „Also haben wir rasch ein paar Spekulatius besorgt“, erläutert er. Irgendwas sollten die kleinen Fahrgäste schließlich zum Knabbern haben.

Waren schnell aus: die Plätzchen-Fahrkarten. © Gerald Förtsch

Derweil dreht der Kinderzug seine Runden, umkurvt ein halbes Dutzend etwas zu kurz geratener Tannenbäume. Ein weißer Gartenzaun steht außen rum, und der für den Zug zu große Vater auf dem letzten Wagen beugt angestrengt den Rücken, um den Dreijährigen zu halten. Auch die jungen Frauen vom Deandlverein haben vorbeigeschaut. „Die hätten Sie mal sehen sollen“, sagt Frey. „Ein Gekreische war das.“ Die Mädels wollten gar nicht mehr runter vom Zug.

Hinten im Stand fährt H0 weiter im Kreis – mit ganz spezieller Fracht auf dem zweiten Hänger. „Die da sind für große Kinder“, frohlockt Frey. Die Rachenputzer der Marke „Heissdampf“, abgefüllt im handlichen Probierformat, wie sie an Supermarktkassen zu finden sind, erwärmen zwischendurch Magen und Seele der Modelleisenbahnfreunde. Spenden übrigens, die auf Wagen Nummer 3 gesammelt werden, gehen an einen sozialen Zweck.

Ganz in der Tradition des Unterföhringer Christkindlmarkts, wo in all den Jahren 600 000 Euro zusammen gekommen sind. Mit dem Kinderzug und den essbaren Tickets schlägt der Verein zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie tun nicht nur Gutes für die Kleinsten auf dem Christkindlmarkt. Die Aktion ist eine prima Idee, Nachwuchs zu werben.

