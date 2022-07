Ein Bund für die Ewigkeit: Burschenverein feiert Fahnenweihe

Von: Andreas Sachse

„Gut, dass ihr die Tradition wahrt“: Pfarrer Markus Brunner weihte die Fahne des Burschenvereins Unterföhring. © Gerald Förtsch

Der Burschenverein Unterföhring hat endlich eine Fahne. Die Weihe dieser haben die Burschen ausgiebig gefeiert.

Unterföhring – Zehn Jahre gibt es den Unterföhringer Burschenverein nun schon und jetzt hat er auch eine Fahne. Das Aushängeschild der Burschen hat Pfarrer Markus Brunner gestern geweiht. Abordnungen befreundeter Vereine aus der Region verneigten sich vor dem geschmückten Altar und den Fahnenbändern.

„Ihr Burschen habt einen guten Draht nach oben“, eröffnete Pfarrer Brunner die feierliche Zeremonie vor dem Feststadl mit Blick auf den strahlenden Sonnenschein. Für idealere Bedingungen hätte wohl selbst er nicht sorgen können. Der Pfarrer muss es wissen. „Es gibt Großes zu feiern“, rief er den Burschen zu und empfahl ihnen: „Erinnert Euch an diesen Tag.“ Mit der Zeremonie der Fahnenweihe schließen die Burschen einen Bund für die Ewigkeit. In einer Zeit, da Gräben sich allerorten vertiefen, sei es wichtig, Halt zu finden. Die Fahne stünde für Gemeinschaft. „Gemeinschaft wiederum gibt Halt“, echote des Pfarrers Stimme von den Wänden der benachbarten Tiefgarage wider.

Wichtige Aufgabe: Martina Axenbeck ist die Fahnenmutter der Unterföhringer Fahne. © Gerald Förtsch

Die von einem Fachbüro auf Grundlage eigener Vorschläge konzipierte, neue Fahne ist im zehnten Jahr seit Gründung des Vereins von 2012 geweiht worden. Die ohnehin bedeutsame Feier gewann somit zusätzlich an Gewicht. Historisch auf militärische Feldzeichen zurückgehend, wie die Standarten römischer Legionen, gründen die Unterföhringer Burschen den gelebten Zusammenhalt weniger auf soldatische Traditionen, denn auf soziokulturelle Inhalte. „Die Fahne ist Ausdruck der uns Menschen innewohnenden Sehnsucht, nicht allein zu sein, sondern füreinander einzustehen und miteinander Ziele und Ideale zu verfolgen“, sagte Pfarrer Brunner, um hernach auf aktuelle Zerreißproben für das „menschliche Miteinander“ zu verweisen, den Krieg und seine Folgen, die nicht enden wollenden Pandemie und explodierende Preise. „Gut, dass ihr die Tradition wahrt“, resümierte er unmittelbar vor den Fürbitten. „Gut, dass ihr wisst, woher ihr kommt.“

Die Zeremonie war Höhepunkt eines dreitägigen Fests der Fahnenweihe. Burschen und Deandln aus der Region sind angereist, um ihre Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen. Sogar ein paar Rottaler sind gekommen. Fähnrich Benedikt Nadler nahm die frisch geweihte Fahne in Empfang, Vorsitzender Christoph Axenbeck sprach von der Begeisterung fürs Brauchtum und der Freude daran, Traditionen an Jungburschen und Gäste weiterzugeben. „Gott mit Dir, Du Land der Bayern“, erklang es plötzlich. Feuerwehr, Gartenbauer, Edelweiß und Immergrün, Burschen aus Pliening, Kirchheim und die „Hoaßn Hasn“ stimmten das Lied der Bayern an, als die Böllerschützen entschieden, sich Gehör zu verschaffen.

Erstmals im Einsatz: Beim Festumzug durch Unterföhring wehte die Fahne über den Köpfen der Burschen. © Gerald Förtsch

Schließlich positionierten sich die Teilnehmer der Weihe für den Festumzug. Noch mal so viele Vereine strömten vom Festplatz herüber. Ein lustiges Völkchen, lachend und singend, mittendrin die Deandln aus Paunzhausen mit einem Ghettoblaster und jeder Menge Bier auf der Schubkarre. Burschen aus Marzling und Hochbrück halten dagegen. Aus riesigen Boxen lärmte Partymusik. Der dritte Festtag startete vielversprechend.

