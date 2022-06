Ein Traum geht in Erfüllung: Burschen lassen Fahne weihen - und feiern das ausgiebig

Von: Andreas Sachse

Feiererprobte Schlitzohren: Die Unterföhringer Burschen haben zuletzt für Aufsehen gesorgt, als sie den Maibaum aus Ismaning in der Nacht nach dem Einholen geklaut haben. Jetzt lassen sie ihre Fahne weihen – begleitet mit viel Party-Programm. (Archivfoto) © Gerald Förtsch

Der Burschenverein Unterföhring feiert einen Meilenstein: Er lässt, pünktlich zum zehnjährigen Vereinsjubiläum, seine Fahne weihen. Belgeitet von einem ausgiebigen Party-Programm.

Unterföhring – Ein Wochenende lang feiern die Unterföhringer Burschen sich und ihre neue Fahne. Das Symbol für Eintracht und Geselligkeit wird am Sonntag, 3. Juli, geweiht. Pünktlich zum zehnten Jubiläum des Vereins. Freitags läuten die Burschen die Feierlichkeiten mit einem ausgesuchten Programm ein.

Der Fahnenweihe messen Vereine eine grundsätzliche Bedeutung zu. Das gilt gerade für Vereine, die sich der Pflege von Tradition und Brauchtum verschreiben. Als Ausdruck gelebter Gemeinschaft, als Beleg gemeinsam gepflegter Werte, steht die Fahne stellvertretend für einen Verein, ist Erkennungszeichen – in dem Fall – der Unterföhringer Burschen. Bei festlichen Umzügen läuft der Fähnrich mit der Fahne vornweg. Zunächst aber muss die Fahne geweiht worden sein. Andernfalls dürfte sie weder bei Umzügen noch in Gottesdiensten eingesetzt werden.

„Eine Fahnenweihe ist etwas ganz Besonderes“

Mit der neuen, von einem Fachbüro auf Vorschlag der Burschen konzipierten Fahne habe man sich einen Traum erfüllt, sagte Vorstandsmitglied Benedikt Hoffmann: Dem Verein sei daran gelegen, die neue Fahne der Öffentlichkeit zu präsentieren und ein volles Wochenende lang gemeinsam zu feiern. „Eine Fahnenweihe ist etwas ganz Besonderes“, ergänzte Hoffmann. Sofern das Wetter mitspielt, sind Gottesdienst und Weihe draußen, im Freien, vor dem Stadl geplant: „Sonst ziehen wir uns eben in den Feststadl zurück.“ Im Anschluss an die Weihe laden die Burschen zu einem Fest „mit gutem Essen und Getränken“ auf den nahen Bürgerfestplatz an der Jahnstraße. Das Zelt vom Bürgerfest im Juni (24. bis 29. Juni) bleibt extra stehen. Zu der wahrscheinlich bedeutsamsten Feier ihrer zehnjährigen Geschichte erwarten die Burschen befreundete Vereine. Einwohner der Gemeinde und Gäste sind willkommen.

Die für ihre Bühnenshow bekannten Musiker von Rock Wave spielen auf. An den beiden Tagen zuvor sind „Los Brudalos“, die, wie es heißt, brudalsten Rapper in Bayern, und „DeSchoWieda“ zu Gast. Die als „MundArtisten“ gefeierten, bayerischen Mundart-Künstler aus dem Landkreis Erding begeistern ein zunehmend jünger werdendes Publikum. Samstagabend erwarten die Burschen den über die Region hinaus geschätzten „Addnfahrer“. Der in Bad Tölz geborene Comedian (28) zählt zu denen, die das in den USA gepflegte Image „vom Tellerwäscher zum Millionär“ für sich in Anspruch nehmen dürfen. Populär wurde für seine organgenen Hosenträger bekannte Internetstar durch ein Selfmade-Video, das bei Facebook durch die Decke schoss.

Die Fahnenweihe geht auf eine tausendjährige, in den jeweiligen Regionen unterschiedlich gefeierte Historie zurück. Über allem schwebt der militärische Background: Die geweihte Fahne wird als soldatisches Symbol der Identifikation unter den Schutz Gottes gestellt. Der militärische Aspekt auch ihrer Geschichte ist den Burschen bewusst, vermutlich aber gar nicht so wichtig. Die Unterföhringer Burschen stehen für Vielfalt und Toleranz. Als ein Mitglied wegen seiner dunklen Hautfarbe beleidigt wurde, erhob sich der Verein und bezog in aller Öffentlichkeit Position.

Termine: 1. Juli, 20 Uhr: „Los Brudalos & DeSchoWieda“; 2. Juli, 20 Uhr: Addnfahrer; 3. Juli, 9 Uhr, Feststadl: Fahnenweihe; im Anschluss an die Fahnenweihe startet ab 10.45 Uhr ein festlicher Umzug zurück zum Bürgerfestplatz. Hernach beginnt das gemeinsame Fest mit „Rock Wave“. Am 1. und 2. Juli ab 18 Uhr Zutritt ins Zelt am Bürgerfestplatz.

