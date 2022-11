Ermitteln unter erschwerten Bedingungen: Laienspielgruppe zeigt neues Theaterstück

Von: Andreas Sachse

Zurück auf der Bühne: Die Laienspielgruppe Unterföhring bei ihrer Aufführung von „Jetzt hamma den Salat“ im Jahr 2017. (Archivbild) © Dieter Michalek

Die Laienspielgruppe Unterföhring bringt das Stück „Dümmer als die Polizei erlaubt“ auf die Bühne. Premiere ist am 11. November, Karten gibt‘s ab sofort.

Unterföhring – Die fünfte Jahreszeit läutet die Laienspielgruppe Unterföhring mit dem „Herbsttheater“ ein. In „Dümmer als die Polizei erlaubt“ muss der übereifrige Oberkommissar Posch, den es in die Pampa verschlug, lernen, dass unter Umständen auch kleiner gebackene Brötchen schmecken können. Der Schwank in drei Akten wird ab Freitag, 11. November, an vier Abenden im Bürgerhaus aufgeführt. Der Vorverkauf läuft.

Die Laienspielgruppe Unterföhring bereichert die Gemeinde seit vielen Jahren um Kultur auf und von der Bühne. In Erinnerung geblieben ist der Auftritt der Truppe mit „Deifi Sparifankerl“ im Jahr 2021. Während der besonders für Kunstschaffende schwierigen Pandemie-Beschränkungen gelang es der Laienspielgruppe, dem Publikum im vergangenen November zu anderen Gedanken zu verhelfen. Für die Aufführung ernteten die Schauspieler viel Lob.

Oberkommissar Posch ermittelt auf dem Land

Die Laienspielgruppe Unterföhring gehört zu den ältesten Vereinen in der Gemeinde. Aus zwei Theatergruppen gründete sich 1948 die Laienspielgruppe. Die Chronik des Vereins verrät, wie eng man sich dem Weltgeschehen verbunden betrachtet. Nachdem man für längere Zeit im „Gocklwirt“ und in der Gemeindehalle aufgetreten war, wechselte die Laienspielgruppe ab 2010 ins neu errichtete Bürgerhaus. Mit seither mehr als 120 Aufführungen zählt die Truppe zu den Großen im kulturellen Leben der Gemeinde. Vor vier Jahren feierte die Laienspielgruppe ihr 70-jähriges Jubiläum.

In „Dümmer als die Polizei erlaubt“ jedenfalls hat es Oberkommissar Posch irgendwohin aufs Land verschlagen. An seiner bewährten Art, den Job zu bewältigen, hält er fest, obwohl allerlei Umstände dagegen stehen. Die beiden Polizisten zum Beispiel, die ihm zur Hand gehen sollen, an Einfältigkeit aber kaum zu übertreffen sind. Auch wenn die Tage für Posch und seine Helfer so dahin zu dümpeln scheinen, spitzt sich die Situation in dem Provinznest bei Zeiten zu. Sein Boss, der Polizeipräsident, kündigt sich an, und der Oberkommissar will es ordentlich krachen lassen. Natürlich läuft da einiges aus dem Ruder.

Aufführungen Vier Vorstellungen sind im Bürgerhaus Unterföhring angesetzte, am Freitag und Samstag, 11. und 12. November, je um 20 Uhr sowie am Freitag und Samstag 18. und 19. November, ebenfalls jeweils um 20 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn. Kartenvorverkauf über das Bürgerhaus (Tel. 089 / 95 08 15 06) oder über München Ticket. Restkarten an der Abendkasse. Eintritt: 12,60 Euro.

