Falscher Polizist ergaunert mehrere tausend Euro - Polizei sucht Zeugen

Von: Florian Prommer

Teilen

Trickbetrüger versuchen es immer häufiger mit der Masche. © Julian Stratenschulte (Symbolfoto)

Als falscher Polizist hat sich ein Betrüger ausgegeben und bei einem Rentner in Unterföhring mehrere tausend Euro erbeutet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unterföhring - Mehrere tausend Euro hat ein Betrüger von einem über 70-Jährigen aus Unterföhring ergaunert. Er gab sich als falscher Polizist aus. Der über 70-Jährige wurde am Montag, 18. Juli, von einem bislang unbekannten Täter angerufen, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Betrüger behauptete, dass sich der Name des über 70-Jährigen auf einer Liste befände, die bei einem festgenommen Einbrecher aufgefunden worden sei. Aufgrund dessen sei nun sein Vermögen gefährdet.

Der unbekannte Anrufer manipulierte den Rentner so, dass dieser mehrere tausend Euro von seinem Konto abzuheben. Das Bargeld übergab er später an der Haustür an einen unbekannten Abholer. Etwa eine Stunde später wurde der Geschädigte misstrauisch und verständigte die Polizei. Die Ermittlungen führt die „AG Phänomene“.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 1,75 Meter groß, schlank, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild, sprach Hochdeutsch, kurze Haare.

Wer am Montagnachmittag an der Föhringer Allee in Unterföhring etwas beobachtet hat, das mit dem Betrug in Verbindung stehen kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium München unter Tel. 089/2910-0 oder an jede andere Dienststelle.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden fast immer den Trick, dass sie die Angerufenen über vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft informieren. Sie behaupten, dass diese deshalb in der Wohnung mögliche Geld- bzw. Schmuckbestände kontrollieren müssten.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die sich nicht eindeutig legitimieren können. Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und teilen Sie keine Bankverbindungsdaten mit.

Die drei wichtigsten Tipps gegen Betrug durch falsche Polizeibeamte:

 Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten!

 Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

 Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie keine Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

Weitere Nachrichten aus Unterföhring und dem Landkreis München finden Sie hier.