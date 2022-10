Faszinosum aus der Wundertüte: Neue Indianer-Ausstellung im Bürgerhaus

Von: Andreas Sachse

Zwei Dutzend Bilder von Bernhard Springer sind im Unterföhringer Bürgerhaus zu sehen, so wie „Tomahawk Kampf“ oder „Drei Sonnen“. © Andreas Sachse

Die Ausstellung „Plastic Indianer“, die derzeit im Unterföhringer Bürgerhaus zu sehen ist, zeichnet Lebenswerk von Künstler Bernhard Springer nach.

Unterföhring – Ein „echter Allrounder der Künste“ ist derzeit im Unterföhringer Bürgerhaus präsent. Die Ausstellung „Plastic Indianer“ zeichnet das Lebenswerk des Bernhard Springer (66) nach. Der freischaffende Künstler aus München befasst sich mit Malerei, Film, Video und Bildhauerei. Immer wieder kehrt er zu dem zurück, was er eine „Werkreihe“ nennt: das Thema „Indianer“.

Indianer oder Native Americans, wie es politisch korrekt heißt, ziehen sich wie ein roter Faden durch Springers künstlerische Existenz. Zwei Dutzend Bilder, die in den verschiedenen Phasen seiner Schaffenskraft entstanden sind, hat der Künstler für die bis 19. November laufende Schau im Bürgerhaus ausgesucht. Das Gros seiner Werke ist aus Acryl, Sprühlack und Öl. Der erste Federstrich erfolgte meist mit der Sprühdose.

„Wir haben so viel geklaut wie möglich.“

Wer Springer kennt, der weiß von den Anfängen einer lebenslangen Suche, als der Opa sich im Tabakladen seine samstägliche Zigarre gönnt und dem Enkel für einen Groschen eine Heinerle-Wundertüte mit einem Spielzeugindianer spendiert. Auf dieses Erlebnis führt der Künstler seine „Leidenschaft für die Rothäute“ zurück.

Begleitveranstaltungen Zur Ausstellung gibt es Begleitveranstaltungen: 27. Oktober, 19 Uhr: „rauchzeichen.com“ mit Autor und Filmemacher Claus Biegert, der durch Recherchen in USA und Kanada auf sich aufmerksam machte. 10. November, 19 Uhr: „Von Winnetou bis Widerstand“ mit Monika Seiller (Aktionsgruppe Indianer & Menschenrechte). 17. November 19 Uhr: „plastic-Indianer spricht“ mit Bernhard Springer.

In den folgenden Jahren – und obwohl er sich sehr wohl auch mit anderen Themen auseinandersetzt – sieht Springer sich immer wieder mit der „Plastic Indianer“-Sache konfrontiert. In der Projektion auf die fremde Kultur lernt er, Stereotype zu identifizieren. „Edle Wilde, Rote Teufel“ heißt das zum Standardwerk gereifte Buch, das Springer 1997 mit Matthias Peipp verfasste. Jahre zuvor hatte Springer in seinem intellektuellen Erwachen in den frühen Achtzigern nachvollzogen, was parallel in deutschen Wohnzimmern passierte. Während Indianer bis in die 60er Jahre als mordgeiles Kanonenfutter verunglimpft worden seien, habe man in den Siebzigern begonnen, Verständnis aufzubauen für diese fremde Kultur und Massaker an Sioux, Cheyenne und Arapaho zu thematisieren. Pierre Brice und Gojko Mitic, der Ost-Winnetou, garantierten volle Kinos. Schließlich kam „Der mit dem Wolf tanzt“. Der Indianer, ein Mensch, wie du und ich, vom weißen Mann an den Rand der Ausrottung gebracht.

Springers Schaffenskraft, sein Mut zum Experimentieren, gründen vor allem in den 80er Jahren. Seinerzeit als Punk brachte er mit Freunden das Fanzine „Plastic Indianer“ heraus. Ein anarchisches Machwerk, das am Kopierer entstand und auf Punk-Konzerten in der Alabama-Halle an den Mann gebracht wurde. „Kein Redakteur, keine journalistische Sorgfalt, null Zensur und Urheberrechtsverletzungen ohne Ende“, schwelgt Springer in Erinnerungen: „Wir haben so viel geklaut wie möglich.“ Unterföhrings Kulturamtsleiter Florian Nagel ist froh, einen wie ihn an Land gezogen zu haben; das merkt man ihm an. Einen „echten Allrounder der Künste“, der auf 90 Ausstellungen zurückblickt, wie jüngst die große Schau zur Gegenwartskunst „Olympia 1971–2022“ in den Domagk-Ateliers. „Native Americans sind schon ganz lange dein Thema“, konstatiert Nagel: „Deine Leidenschaft für Indianer hat dich von Kindesbeinen an begleitet.“ Mit „Plastic Indinaner“ gewährt Springer dem Publikum im Bürgerhaus nicht weniger als ein Exzerpt seines Lebenswerks.

