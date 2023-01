Feilen an der Infrastruktur: Das hat Unterföhring heuer alles vor

Von: Carina Ottillinger

Farbtupfer: Teile der Fassade des neuen Bauhofs in Unterföhring leuchten schon Magenta. Der Innenausbau steht an. © Gerald Förtsch

Die Gemeinde Unterföhring baut heuer weiter am neuen Rathaus, Bauhof und am neuen Feuerwehrgerätehaus. Was sonst noch so ansteht, erfahrt ihr hier.

Unterföhring – Trotz der vergangenen Krisenjahre gehört Unterföhring zu den wohlhabenden Gemeinden im Landkreis. Das ermöglicht dem Gemeinderat, die Infrastruktur weiter auszubauen. Ein kurzer Überblick über den Unterföhringer Projektkalender 2023.

Bauhof

Am Bauhof an der Birkenhofstraße leuchten schon Teile der Fassade in schönem Magenta: Jetzt geht es mit dem Innenausbau weiter. Im Herbst ziehen die 30 Bauhofmitarbeiter ein. Sie haben dann endlich einen zentralen Ort, wo Ausrüstung, Arbeitsgeräte und Fahrzeuge gesammelt untergebracht sind.

Das künftige Wahrzeichen der Gemeinde entsteht in der neuen Ortsmitte: ein Ensemble aus zwei dreistöckigen Baukörpern und einen fünfstöckigen Solitärbau. Modern, transparent und edel wirkt der Siegerentwurf aus dem Münchner Büro „Raum und Bau“ mit seiner Holzfassade und den großen Fensterfronten. Daumen drücken heißt es jetzt, dass das 49 Millionen-Projekt im April 2026 seine Pforten öffnet. Gegenüber auf dem Gelände der Familie Vaitl-Gloo passiert vorerst nichts: „Für mich ist die Sache gegessen“, sagt Wolfram Vaitl-Gloo, der seine Pläne für die Ortsmitte zurückgezogen hat. Die alten Hallen bleiben stehen und sind weiterhin vermietet.

Rathaus

Zur Diskussion steht, was mit dem alten Rathaus passiert: Ein Mehrgenerationenzentrum soll entstehen, ob dafür die 1970er-Jahre-Architektur umgebaut oder abgerissen wird, ist die Frage.

Lange mussten sich die Senioren einschränken und auf Geselligkeit verzichten: Jetzt bekommt die Pflegeeinrichtung an der Hofäckerallee einen neuen Gemeinschaftssaal, in dem sie Ende des Jahres Feste feiern können.

Zindlerhaus

Weil das Zindlerhaus seit 2017 unter Denkmalschutz steht, darf das einstige Bahnwärterhäuschen aus dem Jahr 1909 nicht abgerissen werden. Jetzt müssen Keller und Speicher saniert werden, um den inneren Verfall zu stoppen. Derzeit nutzen Künstler das Haus als Arbeitsort und Atelier. Die Sanierungsarbeiten beginnen im Frühjahr.

Die Abrissbagger rollen aber voraussichtlich im Frühjahr vor dem ehemaligen Hort an der Schulstraße an. Dort trafen sich zuletzt die Modelleisenbahner, die noch auf der Suche nach einem neuen Vereinsheim sind. Der Neubau für Hort und Mittagsbetreuung soll bis April 2025 fertigstellt werden.

Feuerwache

Neuer Nachbar: Neben dem Heizkraftwerk München-Nord entsteht das Feuerwehrgerätehaus. © Gerald Förtsch

Nach dem holprigen Start der neuen Feuerwache sieht man jetzt, wie das Gebäude entsteht. Die Tiefgarage ist schon betoniert. Wenn alles nach Plan läuft, zieht die Feuerwehr in zwei Jahren in ihre neue Zentrale ein.

Ganz nach Plan läuft die Schulsanierung an der Bahnhofstraße. Die Grundschule bekommt ein völlig neues Innenleben. Zwar bleibt die Aula das Herzstück, das große Lichtauge an der Decke ist aber mittlerweile geschlossen. Auch die Fassade wird erneuert. Erhalten bleibt aber das blaue Mosaik an der Fassade. Die Schüler sind derweil in der neuen Grundschule an der Mitterfeldallee noch bis 2024 einquartiert.

„Neues Mitterfeld“.

Die Gemeinde macht sich weiterhin für bezahlbare Wohnungen stark. Wo früher an der Münchner Straße 85 der Wehnerhof stand, entsteht ein Wohnhaus für Jung und Alt. Im Februar diskutiert der Gemeinderat über die weiteren Pläne.

Mitreden können die Bürger beim neuen Wohnquartier „Neues Mitterfeld“. Im Februar starten die Investoren die Bürgerbeteiligung: Jeder kann Ideen für die Gestaltung des Viertels einbringen. Die HVI Unterföhring GmbH & Co. KG hat das ehemalige Werksgelände der Firma Kiesa erworben, auf dem rund 700 Wohnungen für etwa 1500 Menschen entstehen, kombiniert mit Einzelhandel, Gewerbe und einer Kindertagesstätte.

Sport und Umwelt

Im Sommer begrüßt die Gemeinde ein Sportlerteam aus Neuseeland. Unterföhring ist gemeinsam mit Garching und Ismaning im Juni Gaststadt für eine 64-köpfige Delegation von Sportlern und Betreuern. Anschließend reist die Gruppe zu den „Special Olympics World Games“ nach Berlin.

Erstmals gibt es am 6. Mai in Unterföhring einen Umwelttag. Interessierte können sich an mehreren Stationen über den Umgang mit Ressourcen in Unterföhring informieren.

Feiern

Die Unterföhringer kommen vom 23. bis 27. Juni zum Bürgerfest zusammen. Die Feuerwehr Unterföhring feiert ihr 150-jähriges Bestehen am Freitag, 16. Juni, mit einem offiziellen Festakt im Bürgerhaus. Tags darauf gibt es dort die große Jubiläumsparty. Ein Doppel-Jubiläum gibt es bei den Gemeindepartnerschaften: Seit 30 Jahren ist Unterföhring mit Karmsdorf in Thüringen verbandelt. Die Partnerschaft mit Tarcento im italienischen Friaul feiert 15-jähriges Bestehen.